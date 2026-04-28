Feria de Jerez: así será la edición de 2026

Declarada de Interés Turístico Internacional, esta feria se celebra de manera anual muy cerca del casco histórico de la ciudad y siempre dura una semana. En esos días, no faltan alegría y diversión en el Parque González Hontoria, y este año se podrá disfrutar, igual que siempre, de sevillanas hasta la madrugada, el tradicional alumbrado y su icónico paseo de caballos y carruajes.

Como novedades, se ha anunciado un refuerzo de la programación ecuestre, con más protagonismo para concursos y exhibiciones. Además, con millones de puntos LED repartidos por el recinto, se prevén mejoras en la iluminación. Por otro lado, habrá días especiales dedicados a familias y colectivos concretos, de igual modo que se repetirá el ya consolidado Día sin Ruido. Y para disfrutar de todo esto y más, los organizadores han programado más transporte público y seguridad.

Como decíamos, el alumbrado inaugural y las exhibiciones ecuestren vinculadas a la tradición jerezana son dos de las cosas que no puedes perderte en esta edición de la Feria del Caballo de Jerez. Pero si quieres algo más de detalle, te diremos que se celebrarán el tradicional Concurso de Enganches, el Concursco Morgológico y pruebas de hípica de doma clásica, vaquera, acoso y derribo.

Caseta en la Feria de Jerez | Imagen de El Pantera, licencia: CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Como ocurre en muchas ferias andaluzas, la noche es un muy buen momento para asistir y disfrutar de ella. Pero también durante el día hay muy bien ambiente, y las casetas mantienen un carácter abierto y acogedor, por lo que podrás visitarlas. Te recomendamos que, si puedes, la visites en ambos horarios, y es que la cara que muestra esta feria es muy diferente según el momento del día.

Ahora bien, para disfrutar al máximo la experiencia, te sugerimos dos cosas: que acudas entre semana, si es posible, para evitar aglomeraciones masivas... y que aproveches y combines la asistencia a la Feria del Caballo de Jerez con otras actividades como bodegas, flamenco y degustación de gastronomía local.