Historia del Santuario de Nuestra Señora de la Cinta de Huelva y la curiosa leyenda que esconde

Viajamos hasta Huelva, donde encontramos un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente impresionantes, como es el caso de la Ermita santuario de Nuestra Señora de la Cinta. Se trata de un templo gótico que se erigió en el cabezo El Conquero y es la sede de la patrona de la ciudad. Fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento.

Santuario de Nuestra Señora de la Cinta de Huelva, a través de su historia

Para conocer el origen, debemos tener en cuenta que la fábrica original nos hace viajar hasta principios del siglo XV. Eso sí, ante la iglesia original, se construyó en el siglo XVIII un atrio con un segundo piso destinado a hospedería y a dependencias de la hermandad. En el último cuarto del siglo XIX, se añadieron nuevos espacios como el claustro de entrada o el patio, así como la colocación de la Cruz de los Ángeles que sirve como mirador natural.

En 1955, se llevó a cabo una importante reforma del templo que fue sufragada tanto por el torero Miguel Báez Espuny 'El Litri' como por el Gobierno Civil, siendo el arquitecto Juan Miguel Rodríguez Cordero el encargado de dirigir esas obras. En 2007, el pintor José María Franco optó por agregar pinturas a la capilla mayor con motivos marineros y marianos a modo de sustitución de los anteriores que quedaron seriamente dañadas, hasta tal punto que fueron irrecuperables.

Tanto la hermandad como las imágenes aparecen relacionadas con la llegada de Cristóbal Colón a Huelva en el siglo XV tras su primer viaje hacia América. El almirante decidió peregrinar hasta el Santuario, donde encendió una vela en cumplimiento de un voto realizado el 3 de marzo de 1493, cuando se vio sorprendido por una tormenta a su regreso a España. Cada año, en esa fecha, se celebra una misa conmemorativa.

Santuario de la Virgen de la Cinta | Imagen de Javier GómezL, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La leyenda que esconde la Virgen de la Cinta

Para comenzar, debemos saber que, en la iconografía mariana, la cinta es un símbolo de protección y consuelo. De hecho, según la tradición cristiana, la Virgen entregó una cinta a Santa Mónica como símbolo de la futura conversión de San Agustín. Es más, se desprendió de esa cinta que estaba ceñida en su túnica durante la Asunción para entregársela al Apóstol Tomás.

Sea como sea, en Huelva existe una leyenda en torno a esta Virgen. Todo comienza con un zapatero llamado José Antonio, que tenía por costumbre regalar zapatos a los niños pobres en el día de la Natividad de la Virgen. Un día, camino a Gibraleón, sufrió un fuerte dolor en el costado por el que tuvo que detenerse.

Fue entonces cuando invocó a la Virgen de la Natividad. De un instante a otro, apareció una cinta que se ciñó para tratar de calmar los dolores. Nada más llegar a casa y contar lo sucedido, un amigo suyo pintor, Pedro Pablo, se ofreció a pintar una imagen de la Virgen. De hecho, decidió retratar al Niño Jesús desnudo pero calzando unas sandalias, en honor al gesto que Juan Antonio tenía con los niños pobres.

Es importante tener en cuenta que la Virgen de la Cinta fue coronada canónicamente a finales de septiembre de 1992. Además, es Patrona canónica de Huelva desde 1964 por bula de Pablo VI, aunque existen documentos en los que ya se refieren a ella como patrona desde 1586. Pero no todo queda ahí, puesto que, desde finales de agosto de 1956, el Ayuntamiento de Huelva le otorgó el título de Alcaldesa Perpetua, mientras que, en 1992, le concedió la Medalla de Oro.