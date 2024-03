La Semana Santa Ferrolana se renueva

Hace ya algunos años (no diremos cuantos por aquello de no sentirnos demasiado mayores…) un grupo ferrolano, los limones, cantaba a su ciudad y decía ‘los que pudieron escapar juraron no volver jamás’ y cabe que algo de cierto hubiera en ello, ahora bien, jurarían no volver para quedarse porque volver, lo que se dice volver, no hay ferrolano por el mundo que no vuelva a Ferrol en Semana Santa , en esas fechas la ciudad se llena de propios y extraños, de los que se quedaron, de los que se fueron y de los que saben que la Semana Santa ferrolana hay que vivirla al menos una vez en la vida.

¿Cuáles son, a nuestro criterio, las procesiones ferrolanas que no debes perderte?

Cabe empezar por el principio, es decir, por la Procesión de la Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, conocida popularmente como la de la Borriquita, que organiza la Cofradía de Dolores el Domingo de Ramos a las11:30 de la mañana; ese mismo día, y a las 7 de la tarde, podremos disfrutar también de una de las novedades de 2024 de la Semana Santa ferrolana: la Procesión del Ecce Homo, organizada por la Cofradía de la Soledad a las 7 de la tarde.

A partir del Domingo de Ramos no hay día en Ferrol sin procesiones, organizadas todas ellas por las Cofradías de Dolores, la Soledad, la Merced, las Angustias y el Santo Entierro; todas tienen su encanto y su historia además de sus espectaculares imágenes subidas sobre soberbios tronos, muchos de ellos portados a hombros ¿nuestros días favoritos para visitar Ferrol en su Semana Santa pensando en sus procesiones? Lo tenemos claro… el jueves y el viernes santo:

Semana Santa Ferrolana | Imagen de Turismo de Ferrol

El Jueves Santo comienza a las 6 y media de la tarde con la Procesión de la Humildad de la Cofradía de la Merced, una procesión que estrena además nuevo paso, del de Nuestro Padre Jesús en su humildad de Ana Rey; a las 7 y media de la tarde sale la Procesión de la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y ya a las 11 de la noche sale la procesión del Cristo de la Misericordia y Maria Santísima de la Piedad.

El Viernes Santo es un día realmente espectacular porque se celebra la que es (y esto es una opinión personal… pero de alguien que ha vivido la Semana Santa ferrolana en muchas ocasiones) la procesión más bella de toda la semana: El Santo Encuentro, organizada por la Cofradía de Dolores: Jesús Nazareno (paso de 1863) sale a las 11:30 y quince minutos más tarde lo hacen San Juan, la Verónica y la Virgen de Dolores (estos dos últimos pasos históricos, datan del S.XVIII) por la calle paralela; el encuentro entre el hijo y la madre en el calvario se produce en la Plaza de Armas.

A las 4.30 del mismo Viernes Santo sale la Procesión del Crucificado organizada por la Cofradía de la Merced, con ellos va Cristo Redentor, un paso que data de 1927, y a las 6 de la tarde sale la Procesión del traslado de la Cofradía de Dolores y a las 7 de la tarde la Procesión del Santo Entierro.

Semana Santa Ferrolana | Imagen de Turismo de Ferrol

Aun hay más (seguimos en el Viernes Santo): a las 8 y media de la tarde sale la Cofradía de la Soledad con Santa María Magdalena y otro de los pasos históricos de la Semana Santa ferrolana el de la Santísima Virgen de la Soledad que data del S.XVIII; a las 11 y media de la noche sale la última procesión del día y una de las más emblemáticas, es la procesión de Os Caladiños, ya sin bandas ni música y sólo con San Juan y la Virgen de los Dolores.

Seguro que te has quedado con tres días en la cabeza: el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el Viernes Santo pero recuerda que no hay día de la Semana Santa ferrolana del Domingo de Ramos al de Resurrección en el que no haya al menos una procesión en la calle (si la lluvia respeta las horas de procesionar, claro…); vayas cuando vayas, no te pierdas detalle de los pasos, de las figuras y sus espectaculares mantos, de sus adornos florales ni de los propios tronos que los sostienen, tampoco de la cadencia de las procesiones y sus penitentes, las bandas de música…

Semana Santa Ferrolana | Imagen de Turismo de Ferrol

Ferrol es una ciudad histórica regularmente vilipendiada y en crisis desde que el sector naval hizo aguas, nunca mejor dicho, a principios de los 80, ahora bien, es una ciudad bien bonita, con sus visitas obligadas en cualquier época del año, con unos alrededores imperdibles de Mugardos con su pulpo y Pontedeume con el Torreón de Andrade a Cedeira con su puerto y su marraxo pasando por un montón de pueblos marineros, playas de escándalo y restaurantes la mar de sabrosos. Por tener Ferrol tiene hoy en día más fútbol que la que fuera La Coruña del súper Depor, que ya es decir…