Curiosidades de la Semana Santa: de su origen a sus dulces pasando por sus procesiones

Lo primero que cabe destacar es que las celebraciones de Semana Santa tal y como las conocemos no se originaron en tiempos de Jesús, ni tan siquiera en épocas inmediatamente posteriores sino hacia la Edad Media: en aquella época comenzaron a celebrarse representaciones teatrales de la Pasión de Cristo que dieron después lugar a los Vía Crucis y procesiones que estamos acostumbrados a ver hoy, algunas de las cuales duran hasta 12 horas...

¿Y los capirotes o capuchones? Su origen es incluso posterior y es que no eran en su origen un elemento de la Semana Santa como lo son hoy sino que formaban parte del sambenito que la Inquisición imponía a sus condenados; fueron las diferentes cofradías las que trasformaron aquel capirote en un gesto voluntario de penitencia y lo popularizaron como tal.

Semana Santa | Pixabay

Las celebraciones de Semana Santa son tradicionales y centenarias, sí, pero se trata también de celebraciones contemporáneas, de hecho algunas de las imágenes que procesionan a día de hoy por nuestras calles datan del S.XX; los pasos, con las imágenes y las luces y decoración floral sobre ellos, pesan hasta 3 o 4 toneladas o incluso más, por eso algunos se colocan sobre coches y, los que son portados a hombros, hacen necesario que sean más de 100 e incluso más de 200 los porteadores que los carguen sobre sus hombros.

Además, aunque todas las Semanas Santas celebran lo mismo, no todas son iguales: la de Sevilla pasa por ser la más emocional, la de Málaga la más monumental, las castellanas las más sobrias y solemnes; además, otro aspecto que las convierte en celebraciones contemporáneas es que, si bien su origen está en la Edad Media, no fue hasta el S.XX cuando se convirtieron en auténticas fiestas de interés turístico nacional e internacional.

Porteadores. Semana Santa | Pixabay

Y, como toda celebración que se precie de serlo (no hay que olvidar que la Semana Santa no celebra tanto el martirio y muerte de Jesús como su resurrección) lo hace también con las cosas de comer: la Semana Santa es tiempo de potaje, torrijas, buñuelos…