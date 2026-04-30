Vive un partido con Isabel Forner o disfruta de una paella con Arturo Valls: Las nuevas experiencias de Airbnb

Cada vez son más las personas que buscan vivir experiencias de lo más especiales en sus próximos viajes y es por eso que Airbnb se ha propuesto colaborar con LALIGA para que los más aficionados al fútbol no solo disfruten de la emoción de este deporte, sino también de momentos auténticos, ¡y con anfitriones de primer nivel!

En algunas de estas experiencias podrás conocer a jugadores legendarios y personalidades relacionadas con el deporte. La primera experiencia de Airbnb y LALIGA tuvo lugar el 21 de marzo en Fuentealbilla, donde Andrés Iniesta, leyenda del fútbol español, invitó a un pequeño grupo de aficionados a jugar un partido inolvidable en su pueblo natal.

A continuación te contamos dos de estas experiencias:

Un partido con Isabel Forner

Vive una jornada de LALIGA como nunca antes con la reconocida periodista Isabel Forner. Después de años informando desde los túneles de los estadios y las salas de prensa, Isabel sabe que los momentos más emocionantes de un partido empiezan mucho antes del primer saque. Acompáñala al estadio de Mendizorroza para sentir esa energía en primera persona y descubrir cómo se retransmite un partido en directo.

Experiencia Isabel Forner de Airbnb en el estadio de Mendizorroza | Airbnb

La experiencia se desarrollará de la siguiente manera: Los viajeros acompañarán a Isabel a la entrada VIP, donde verán llegar a los jugadores y descubrirán cómo se captura ese momento en la retransmisión. Entrarán en la zona de prensa, el centro neurálgico desde donde los equipos de cámaras y las salas de control coordinan la retransmisión. Visitarán las cabinas de prensa y de los comentaristas, y verán cómo los periodistas dan forma a las historias sobre el partido, en directo y con muy poco margen de maniobra. Caminarán por el lateral del campo mientras los jugadores calientan.

Sentirán la tensión mientras se preparan para el partido e Isabel les contará cómo vive y comenta todas las jugadas desde la línea de banda. En la sala VIP, verán el partido mientras disfrutan de unos pintxos típicos de Vitoria e Isabel comenta con ellos las jugadas y les comparte anécdotas memorables de su carrera. Al final, podrán hacer preguntas y fotos. Repasarán juntos los momentos más emocionantes del partido y podrán hacerse fotos con Isabel en una sesión más cercana en la que resolverá todas sus dudas.

La experiencia en Airbnb con Isabel Forner estará disponible en una sesión exclusiva el 13 de mayo en el estadio de Mendizorroza (Vitoria-Gasteiz). Los viajeros podrán reservarla desde el 30 de abril a las 10:00 horas.

Paella y partido con Arturo Valls en Valencia

Únete a Arturo Valls, estrella de la televisión, experto en paellas y valencianista de toda la vida, para disfrutar de lo que para él es un día de ensueño: una paella tradicional en una típica barraca valenciana y acceso VIP a un partido de LALIGA en el estadio de Mestalla. Arturo, que creció en Valencia, es "che" desde la cuna. Esta experiencia combina su amor por el equipo con su pasión por la cocina y la cultura locales. La experiencia se desarrollará de la siguiente manera:

Experiencia de Airbnb de Arturo Valls y paella | Airbnb

Los viajeros recargarán fuerzas antes del partido con una auténtica paella valenciana en compañía de Arturo, que comerá con ellos en uno de sus lugares favoritos de la Albufera.

En la cocina, descubrirán los trucos del famoso humorista para preparar una buena paella con su arroz, el Socarrón.

Durante la comida, los viajeros hablarán sobre su pasión por el fútbol con Arturo, que les revelará quiénes son sus jugadores favoritos, compartirá anécdotas de partidos inolvidables y les explicará por qué está tan orgulloso de su ciudad.

Ya en Mestalla, visitarán zonas exclusivas, como el túnel de prensa, el campo y otras zonas del estadio a las que el público no suele tener acceso.

Animarán al equipo desde sus asientos VIP mientras Arturo les enseña los cánticos de la afición valenciana y analiza el partido jugada a jugada. Para terminar, se harán fotos de grupo con Arturo para tener un recuerdo imborrable del día.

La experiencia en Airbnb con Arturo Valls estará disponible en una sesión exclusiva el 14 de mayo en Valencia. Los viajeros podrán reservarla desde el 30 de abril a las 10:00 horas.