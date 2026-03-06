Estas son las celebraciones de Semana Santa más peculiares del mundo

Algunas de las celebraciones de Semana Santa que repasamos a continuación nos sorprenden porque, aunque son religiosas, no son como las que estamos acostumbrados a ver en esta época del año; hay otras que nos resultan la mar de curiosas y es que son en realidad tradiciones paganas que se celebran coincidiendo con la Semana Santa cristiana y las hay también que son celebraciones contemporáneas. Prepara la maleta porque nos vamos a dar una suerte de vuelta al mundo para descubrir algunas celebraciones de Semana Santa un tanto peculiares:

Guerra de cohetes en Vrontados, Grecia

Guerra de cohetes en Vrontados | Imagen de Dimitris Tachynakos, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Vrontados, en la isla griega de Chios, celebran una batalla un tanto peculiar durante la noche de Pascua: se trata de una batalla de cohetes caseros que se libra entre dos iglesias (la de San Marcos y la de San Nicolas): esta curiosa batalla piroténica tiene como objetivo para cada una de las iglesias alcanzar el campanario de la otra. ¿Y a santo de qué este enfrentamiento? Es en realidad una batalla amistosa que tiene como objetivo celebrar la resurrección de Cristo.

Lanzamiento de vasijas de agua, Grecia

Corfú | Pixabay

En la isla de Corfú tienen una tradición muy peculiar: el Sábado Santo y alrededor de las 11 de la mañana, lanza por las ventanas y balcones vasijas de barro llenas de agua; el estruendo suena es ensordecedor… pero no es por nada, se trata de una tradición antigua que pretende simbolizar la expulsión de los malos espíritus del hogar.

La quema de Judas, en Hispanoamérica y en Grecia

Quema de Judas | Imagen de Wotancito, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

En España lo de quemar a Judas nos suena un poco raro pero no son pocos los países en los que es tradición hacerlo: se quema a Judas (a un muñeco que representa a Judas y al que a veces le ponen la cara de algún político) en no pocos países de Hispanoamérica (México, Venezuela y Ecuador entre ellos) y también en algunos pueblos de Grecia.

El hombre árbol de Sicilia

Aidone. Sicilia | Imagen de Morgantia07, licencia: Public domain, via Wikimedia Commons

En un pueblo de Sicilia, Aidone, tienen una tradición no poco peculiar: durante las celebraciones populares de Pascua, aparece un curioso participante: un hombre totalmente disfrazado con ramas y hojas (como si fuera un árbol) que deambula entre los participantes en las celebraciones de Pascua. Lo que pretende simbolizar este hombre árbol es la resurrección y la renovación de la vida.

La Danza de la muerte en Verges, España

Danza de la Muerte en Verges | Imagen de dantzan en flickr, licencia: CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Se trata de una tradición medieval que consiste en lo siguiente: un grupo de personas se viste de esqueletos y recorre las calles de Verges durante la procesión del Jueves Santo al son de un tambor y mostrando las guadañas que suelen representar a la muerte. Su finalidad es recordarnos que la muerte llega a todos, no perdona a nadie.

La Tortilla gigante de Bessières, en Francia

Bèssieres | Imagen de Didier Descouens, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En realidad se trata de una fiesta gastronómica que se celebra el lunes de Pascua en Bessières: en la plaza del pueblo y en una sartén de 4 metros de diámetro se cocina, con 15.000 huevos e ingente cantidad de grasa de pato, una gran tortilla aderezada con sal, pimienta y algunas hierbas aromáticas; de cocinar la tortilla se ocupan algunos voluntarios y, una vez está lista se reparte entre los asistentes al evento.