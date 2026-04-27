¿Sabías que Munich celebra en mayo una versión primaveral del Oktoberfest?

Se llama Frühlingsfest y es la Fiesta de la Primavera de Múnich ¿y por qué decimos que es un Oktoberfest primaveral? No solo es que se celebre con cerveza, es que se celebra en el Theresienwiese, el emblemático recinto en el que se celebra el famoso Oktoberfest: es verdad que en su versión de primavera es un poco más discreto pero aun así no falta la cerveza ni los bocados alemanes con los que mejor marida, tampoco atracciones y música en vivo; la entrada a este festival es gratuita y se viene celebrando desde los años 60 del siglo pasado.

Además, como sucede con el Oktoberfest, es una fiesta a caballo entre dos meses y aunque al pensar en ella pensamos en mayo lo cierto es que comienza poco después de mediados de abril y no termina hasta el 10 de mayo (el Okotberfest empieza en septiembre y termina en octubre). Las similitudes con el gran Oktoberfest de septiembre y octubre no son pocas:

El pequeño Oktoberfest empieza con un desfile de cervecerías y carrozas, después comienza a servirse tanto la cerveza como platos bávaros tradicionales en las carpas principales de la fiesta y, por supuesto, la música en vivo suena por todo lo alto; fuera de las carpas comienzan a girar las norias y rodar a gran velocidad las montañas rusas ¿más atracciones? Las hay para todos los gustos y edades como hay mercadillo De la Cruz Roja, desfile de coches clásicos y fuegos artificiales los viernes.

Fruehlingsfest Munich | Imagen de Usien, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Además, como sucede en el Oktoberfest original, también en su versión primaveral abundan las gentes vestidas con trajes bávaros que refuerzan así el aire folklórico además de festivo de este evento; un evento al que, por lo demás, se llega con facilidad en metro y donde todos los visitantes disfrutarán a placer porque hay accesos adaptados, zonas familiares para quienes viajan con niños y, a la hora de comer, opciones no solo tradicionales bávaras (mandan las salchichas…) sino también veganas y vegetarianas.

No se nos ocurre mejor momento para disfrutar de la cerveza alemana sin los agobios y excesos propios del Oktoberfest que el Frühlingsfest, el Oktoberfest primaveral de Múnich o, sencillamente, el pequeño Oktoberfest; ten en cuenta que dura unas tres semanas y que, aunque del más conocido es el de Múnich, también se celebra en Stuttgart, es más, el de Stuttgart es el Frülingsfest más grande de Alemania.