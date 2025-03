Semana Santa en Sevilla: cómo se celebra esta tradición única

No es ningún secreto que la Semana Santa es una de las épocas más esperadas, año tras año. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que se dejan llevar por el encanto no solamente de las procesiones, sino también de las ciudades y pueblos en las que podemos verlas.

Si hay una Semana Santa que es reconocida en todo el mundo es, indudablemente, la de Sevilla. Es más que evidente que esta ciudad vive con una especial intensidad y devoción esta época tan esperada del año. Así pues, te damos una serie de detalles y consejos para que vivas esta Semana Santa como un sevillano más.

¿De qué forma celebran la Semana Santa en Sevilla?

Como cada año, si la lluvia lo permite, los sevillanos hacen todo lo que está en su mano para disfrutar de esta época del año tan especial. Tal es la devoción que desprenden los nazarenos y la preciosidad de sus pasos, que la Semana Santa sevillana fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Es un hecho que se trata de algo que tienes que vivir al menos una vez en la vida.

Además de los numerosos eventos y actos que hay a lo largo de esta semana, lo que más llama la atención son las procesiones, que se desarrollan desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Los pasos son cargados por costaleros, y son los que llevan la Imagen por las calles de Sevilla junto a los nazarenos.

Es importante saber que cada procesión tiene sus reglas. Hay algunas que cuentan con un gran número de nazarenos, mientras que otras son más modestas. Algunas son mucho más devocionales, mientras que en otras predomina el silencio. Respeta, en todo momento, las costumbres de cada una de las hermandades y cofradías.

Semana Santa en Sevilla | Imagen de Anual en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Disfruta de la Semana Santa sevillana, siguiendo estos consejos

Durante toda la Semana Santa, hay un gran número de procesiones que recorren toda la ciudad. En esta época del año, Sevilla tiene una gran afluencia de público para poder disfrutar de las procesiones. Así pues, es importante que no te agobies y que tengas en cuenta los siguientes consejos para disfrutar al máximo.

¿Qué procesiones no te quieres perder? Haz una lista, teniendo en cuenta no solamente el día que salen esos pasos sino también la hora. De esta forma será mucho más fácil que te organices y que te dé tiempo a ver todo lo que deseas. Es una celebración religiosa, así que no olvides ser respetuoso en todo momento.

Ten en cuenta qué procesión estás viendo: A pesar de que se trata de una procesión, no todas tienen el mismo tono ni el mismo nivel de solemnidad. Las hay más serias que otras, donde el silencio debe ser permanente en todo momento. Para evitar que haya cualquier contratiempo, ten tu móvil en silencio, y no comas y bebas nada. Si vas con niños, hazle entender que deben comportarse y guardar silencio para respetar la procesión.

Sevilla en Semana Santa | Imagen de José Luis Filpo Cabana en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Evita, en la medida de lo posible, las calles estrechas: Los sevillanos tienen sus sitios de preferencia para ver una procesión u otra. Este tipo de calles suelen provocar mucho agobio, por lo que, si prefieres evitarlo, opta por avenidas y calles amplias y grandes. Así tienes mucha más facilidad para moverte.

Anímate a seguir las procesiones: En vez de quedarte en un sitio fijo y ver la procesión, te recomendamos que vayas siguiéndola. No olvides que hay mucha gente, por lo que ten paciencia en todo momento. Estamos completamente convencidos de que te emocionarás muchísimo.