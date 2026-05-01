Mayo, probablemente el mejor mes del año para visitar la Ribeira Sacra

La Ribeira Sacra, entre Orense y Lugo, junto al río Miño y su afluente el río Sil (ese del que se dice que carda la lana mientras el Miño lleva la fama por ser el afluente más caudaloso y espectacular), ahí está la imponente Ribeira Sacra, una zona de Galicia no solo famosa por sus vinos, que también, sino por su naturaleza y su patrimonio histórico; aquí están los cañones del Sil (los fiordos noruegos de Galicia) y es precisamente aquí donde encontramos una de las mayores concentraciones de Europa de iglesias y monasterios medievales. Si esto sumamos los paisajes protagonizados por los viñedos tenemos un destino atractivo a rabiar que en primavera resulta especialmente bello porque la primavera siempre enaltece los paisajes naturales.

¿Qué es lo que no te puedes perder de la Ribeira Sacra? La respuesta fácil es esta: nada. Ahora bien, sabemos que cuando elegimos un gran destino como este resulta imposible verlo todo en los escuetos días que dura un viaje y por eso a continuación destacamos los lugares que son, a nuestro juicio, imperdibles:

Miradores de escándalo

Ribeira Sacra | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Empezamos por los miradores porque, en plena primavera, lo que no podrás dejar de hacer es disfrutar de alguna de las rutas de senderismo que te llevarán a ellos ¿los más espectaculares? Los Balcones de Madrid, que es probablemente el mirador más icónico sobre el Cañón del Sil; el Cabo do Mundo, que representa una de las estampas más famosas del río Miño; Cabezoás, que nos asoma a una de las imágenes panorámicas más famosas del último gran meandro del Sil; y Soutachao, un mirador famoso porque desde aquí no solo se ve el cañón del Sil, también los viñedos en bancales que es una de las imágenes más representativas de la Ribeira Sacra.

Patrimonio arquitectónico e histórico

Monasterio Santo Esteve | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Seguimos nuestra ruta por tierra para visitar el patrimonio arquitectónico de la zona en el que destaca monasterios como el de Santo Esteve De Ribas de Sil, que es el más emblemático de toda la Ribeira Sacra, y el de Santa Cristina De Ribas de Sil, que está más escondido pero que ha ido ganando fama precisamente por eso, por estar escocido en un entorno natural muy bello.

Más allá de los monasterios e iglesias medievales, porque son muchos los que puedes visitar en la Ribeira Sacra, la localidad de Monforte de Lemos es de visita obligada no solo por su castillo sino también porque es una capital histórica y por su ambiente urbano.

Cañones del Sil

Ribeira Sacra | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Vistos los cañones del Sil desde tierra, no podrás evitar querer verlos desde el propio río porque, además, esa es la mejor manera de disfrutar de este paisaje, de verlo en todo su esplendor, paseando el cañón del Sil en catamarán (recuerda reservar con tiempo porque en primavera no son pocos los que se acercan a conocer la Ribeira Sacra y ninguna de ellos se quiere perder esta experiencia, la de navegar por los cañones del Sil como lo harías por los fiordos noruegos.

Bodegas

Ribeira Sacra | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

La Ribeira Sacra es zona de grandes vinos con su Denominación de Origen así que no te conformes con ver los viñedos desde el río, te encantará conocer las bodegas de la zona y gozar de alguna cata de los vinos que nacen en los bancales que miran al Sil o al Miño.

Nos referimos a bodegas como la de Abadía da Cova, cuyos viñedos son de los más espectaculares visualmente; Regina Viarum, una bodega famosa por sus catas comentadas; Bodega Proencia, popular por sus terrazas sobre el Sil; Vía Romana, donde podrás no solo disfrutar de una cata sino visitar sus instalaciones además de sus viñedos; y Bodega Ribada, especialmente famosa porque ser la bodega más representativa de la viticultura heroica propia de esta zona (por la pendiente de sus viñedos).