Los mejores planes para celebrar el Día de la Madre 2026 en Madrid

El Día de la Madre en España se celebra cada año el primer domingo de mayo, una fecha dedicada a reconocer el papel de las madres y su importancia en la familia. Aunque hoy es una jornada principalmente comercial y familiar, su origen moderno en España se remonta a los años 60, cuando se fijó definitivamente en mayo, coincidiendo con el mes tradicionalmente asociado a la Virgen María en la tradición católica.

En la actualidad, es habitual celebrarlo con reuniones familiares, comidas especiales y pequeños detalles como flores, regalos o experiencias. Más allá de lo material, el Día de la Madre se ha convertido en una ocasión para agradecer, compartir tiempo y rendir homenaje a una figura clave en la vida de muchas personas.

Este año cae el próximo domingo, 3 de mayo, y en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de planes para celebrar el Día de la Madre en Madrid.

Experiencias por el Día de la Madre

Ir a un Karaoke

BAM Karaoke Box propone celebrar el Día de la Madre con una experiencia diferente centrada en crear recuerdos únicos a través de la música y el ocio compartido. Su oferta incluye tarjetas regalo para disfrutar de sesiones de karaoke premium en salas privadas, aptas también para familias, además de nuevas propuestas como BAM Battles, que convierten el canto en un juego competitivo, y talleres de coctelería personalizados. Todo ello pensado como una alternativa original a los regalos tradicionales, donde lo importante es compartir tiempo y vivir momentos inolvidables juntos.

Ir a un Tablao Flamenco

Este Día de la Madre, Tablao La Carmela apuesta por una celebración basada en la experiencia: compartir tiempo, emoción y cultura en un entorno único en pleno corazón de Madrid. Frente a los planes habituales, el tablao propone una alternativa que gira en torno al flamenco en vivo, entendido como una forma de conectar, sentir y disfrutar juntos.

La noche del 3 de mayo reunirá a tres figuras destacadas del panorama actual: Juan Andrés Maya, con una trayectoria consolidada en el baile flamenco; El Yiyo, uno de los nombres más prometedores de la nueva generación; y la bailaora Laura Fúnez. Una combinación de estilos y energías que da lugar a un espectáculo dinámico, intenso y lleno de matices.

La experiencia se completa con una cuidada propuesta gastronómica que incluye desde opciones de picoteo hasta platos tradicionales españoles, acompañados de una selección de vinos, vermut o cerveza para disfrutar durante la velada.

Tablao La Carmela ofrecerá ese día dos pases del espectáculo: a las 19:30 y a las 21:00h.

Regala café de Starbucks

Si tu madre es fan del café y, además, de la película El Diablo viste de Prada, tienes que saber que Starbucks ha lanzado una nueva colección de bebidas inspiradas en los personajes, como parte de una campaña global vinculada al estreno de la película. La propuesta incluye cuatro bebidas personalizadas que reinterpretan la personalidad de figuras icónicas como Miranda, Andy, Nigel o Emily, convirtiendo el café en una experiencia con un toque cinematográfico.

Exposición 'Colision'

El Hotel Thompson Madrid acoge 'Colisión', el nuevo proyecto fotográfico de Álvaro Gracia, una exposición que explora de forma íntima y emocional la fragilidad de los vínculos afectivos. Disponible del 9 de abril al 4 de mayo, la muestra se presenta como un plan cultural en el centro de la ciudad, reforzando la apuesta del hotel por el arte contemporáneo.

A través de imágenes cargadas de simbolismo, el artista reflexiona sobre el amor, el deseo y la pérdida, utilizando elementos como las flores para representar la transformación de las emociones. Con esta propuesta, Thompson Madrid se consolida como un espacio donde arte, cultura y experiencia dialogan en pleno corazón de la capital.

Regala un viaje sorpresa

El Día de la Madre es la ocasión perfecta para tener un detalle especial con ella. Waynabox, la empresa pionera en ofrecer escapadas sorpresa, propone el regalo perfecto para los que estén buscando regalar una experiencia única a sus madres en esta fecha tan señalada: una escapada sin conocer el destino para disfrutar con amigas, hermanas, la pareja o, ¿por qué no?, incluso con el resto de la familia.

Se trata del regalo ideal para las madres viajeras que necesitan un fin de semana de desconexión de la rutina diaria y a las que les gusta viajar de una forma espontánea y divertida. A diferencia del típico obsequio material (una joya, un perfume, una planta…), se trata de un regalo mucho más original que seguro que nunca olvidarán y que les permitirá disfrutar de un par de días para ellas mismas.

Además, es un regalo fácil, cómodo y muy flexible. La caja (PVP: desde 125€/persona; 50€ en caso de bebés de 0-2 años) cuenta con un código canjeable para el viaje sorpresa, que incluye el alojamiento y los vuelos de ida/vuelta, y una guía con información del destino. En el momento de formalizar la reserva, la mamá podrá elegir las fechas, personalizar el viaje y eliminar de una lista de posibilidades aquellas ciudades que no quiere visitar.

Regala una caja con productos gastro

Del Amo propone para el Día de la Madre dos cajas gourmet en edición limitada que convierten el regalo en una experiencia para disfrutar a bocados. La Caja Día de la Madre (45 €) incluye productos como pecorino al tartufo, lomo ibérico, chocolates y snacks gourmet, mientras que la Caja Mamá Primeriza (47 €) ofrece una selección con jamón ibérico, queso curado, AOVE con trufa blanca y otros detalles especiales. Disponibles del 24 de abril al 4 de mayo, estas propuestas reflejan su filosofía de calidad sin artificios, combinando producto seleccionado y tradición para celebrar desde el sabor.

Restaurantes por el Día de la Madre

Quintoelemento

El menú especial de Día de la Madre en Quintoelemento está diseñado como un recorrido gastronómico pensado para disfrutar sin prisas. Comienza con unos cherries aliñados con burrata, pesto y brotes, un plato fresco y ligero que abre el apetito. Le sigue un rape con vieiras sobre verduritas, donde el protagonismo recae en el producto y en sabores delicados y equilibrados. Como principal, la propuesta sube de intensidad con una carne ibérica acompañada de patatas provenzales, un plato más contundente y reconfortante. El cierre dulce llega con un chocolate en texturas con mini gofres, un postre contemporáneo pensado para poner el broche final.

Restaurante Quintoelemento, en Madrid | Quintoelemento

El precio del menú a mediodía es de 55 euros por persona (bebidas no incluidas). A esto se puede añadir su propuesta líquida, que incluye coctelería de autor y una amplia bodega con más de 450 referencias, pensadas para maridar y elevar la experiencia gastronómica.

Chambao

En Chambao, el Día de la Madre se celebra alrededor de una gran mesa. Su propuesta combina materia prima de primera calidad, una selección de cortes de carne premium y una atmósfera pensada para convertir la comida en algo más que una reserva. A ello se suman sus shows en directo, que acompañan la experiencia y hacen de Chambao una dirección perfecta para quienes buscan un plan especial, con ritmo y mucho ambiente.

Roge

Roge es un restaurante ubicado en el centro de Madrid que fusiona las raíces mexicanas de su chef, Rogelio Castro, con la técnica francesa y la tradición española, dando lugar a una cocina personal, emocional y creativa. Su propuesta combina platos elaborados con respeto al producto, recetas con guiños a la memoria familiar y una oferta que incluye menú degustación, cócteles especializados y un speakeasy nocturno, todo en un espacio acogedor pensado para disfrutar sin prisa y vivir una experiencia gastronómica completa.

Candeli

Candeli da la bienvenida a la primavera con una propuesta basada en productos de temporada como espárragos blancos de Tudela, setas perrechico y boletus edulis, todos ellos cocinados a la brasa para resaltar su sabor y calidad. El restaurante, referente en Madrid por su apuesta por la materia prima, elabora platos que respetan la esencia del producto y se adaptan al ritmo estacional, ofreciendo una experiencia gastronómica centrada en el origen, la frescura y el máximo sabor.

SUMO X CARLOS MALDONADO

El chef con estrella Michelin Carlos Maldonado revoluciona la restauración en España al firmar ocho platos exclusivos para el bufet SUMO, marcando la primera vez que la alta cocina entra en este formato. La propuesta, disponible durante tres meses desde el 13 de abril, combina creatividad, técnica y sabores de distintas culturas en una colección de makis, baos, tacos y otras elaboraciones diseñadas para sorprender. Esta colaboración rompe barreras entre gastronomía de autor y accesibilidad, ofreciendo una experiencia innovadora que redefine el concepto de bufet en el país.