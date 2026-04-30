Puente de mayo 2026: destinos europeos para vivir algo más que un viaje

Europa vuelve a estar en el radar de los viajeros españoles justo antes del puente de mayo. Pero esta vez hay un matiz claro: no se trata solo de elegir destino, sino de decidir cómo vivirlo. Según datos de Civitatis, las reservas de actividades en destinos europeos han crecido un 50,4% en abril respecto a marzo, reflejando una tendencia cada vez más consolidada: el viaje empieza mucho antes de hacer la maleta.

Más allá de la inspiración, el viajero actual busca aprovechar al máximo cada escapada. Especialmente en viajes de pocos días, la planificación de actividades (visitas guiadas, excursiones o experiencias organizadas) gana peso y se convierte en una parte esencial del viaje.

"Lo que estamos viendo es una activación muy clara de la demanda en un momento clave del calendario. El viajero no solo decide antes a dónde ir, sino que también organiza con más antelación lo que va a hacer en destino, especialmente en escapadas cortas donde el tiempo es limitado", explica Enrique Espinel, COO de Civitatis. "Las actividades se han convertido en una parte central del viaje, no en algo que se decide una vez allí".

Ciudades para perderse (y encontrarse) esta primavera, según datos de Civitatis:

Atenas: historia viva en su mejor momento

Atenas es, sin duda, el destino que marca el ritmo esta primavera, con un crecimiento del 72% en reservas de actividades. La capital griega combina grandes iconos históricos con una oferta cultural muy concentrada, lo que permite aprovecharla al máximo en pocos días. Desde la Acrópolis y el Partenón hasta barrios como Plaka o Monastiraki, la ciudad ofrece una mezcla constante entre pasado y vida cotidiana.

El Partenón en la Acrópolis de Atenas | iStock

Para quienes buscan una experiencia más completa, la visita guiada por la Acrópolis se posiciona como una de las opciones más recomendadas, permitiendo recorrer el conjunto arqueológico con contexto y sin perder tiempo en la organización.

Cracovia: una escapada con historia que deja huella

Cracovia gana protagonismo esta primavera con un aumento del 50,3% en reservas de actividades. Su casco antiguo, perfectamente conservado, invita a recorrerla a pie y descubrir algunos de los espacios más emblemáticos de Europa Central, como la Plaza del Mercado o el castillo de Wawel.

Cracovia | iStock

Para quienes quieren profundizar en la historia del destino, la excursión a Auschwitz-Birkenau se mantiene como una de las experiencias más demandadas, aportando una perspectiva clave para comprender el contexto histórico de la región.

Edimburgo: una ciudad con carácter propio

Edimburgo crece un 37% en reservas de actividades en abril y se consolida como una de las escapadas más atractivas del norte de Europa. Su estética, su historia y su personalidad hacen que cada rincón tenga algo que contar, desde el castillo que domina la ciudad hasta las calles de la Royal Mile.

Castillo de Edimburgo, en Escocia | iStock

Para una primera toma de contacto, el free tour por Edimburgo permite recorrer sus principales puntos de interés de forma organizada, facilitando una visión global del destino desde el inicio del viaje.

Budapest: cultura, relax y una forma distinta de descubrir la ciudad

Budapest continúa al alza con un crecimiento del 30%, reforzando su posición como una de las capitales más completas para una escapada. La ciudad permite combinar visitas culturales con momentos más relajados, creando un ritmo de viaje muy equilibrado.

Budapest | Civitatis

Entre sus planes más destacados, el crucero por el Danubio sigue siendo una de las experiencias más populares, ofreciendo una panorámica única de sus monumentos y una forma diferente de entender la ciudad.

Bruselas: una escapada que se amplía más allá de la ciudad

Bruselas mantiene una evolución positiva (+4%), consolidándose como una opción práctica y versátil para viajes cortos. Su ubicación y conexiones permiten ir más allá de la propia ciudad y convertir la escapada en una experiencia más amplia.

Palacio Real de Bruselas | Imagen de FrDr, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En este sentido, la excursión a Brujas y Gante se sitúa entre las opciones más elegidas, ofreciendo la posibilidad de descubrir algunos de los destinos más representativos de Bélgica en un solo día.