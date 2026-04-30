Historia del Palacio de la Isla de Burgos: ¿sabías que aquí se firmó el último parte de la Guerra civil española?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Burgos, una de las ciudades más sorprendentes y con más encanto de España. Allí nos podemos topar con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo es el Palacio de la Isla, que fue ordenado construir en 1883 por el abogado y banquero Juan Muguiro y Casi.

El lugar escogido para tal fin fue la huerta que había adquirido en el Paseo de la Isla. Y todo con una firme intención, que no era otra que veranear en la ciudad. Este Palacio de la Isla es de estilo romántico y cuenta con ciertas influencias neogóticas. No podemos dejar de mencionar que, en el año 1942, la edificación fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Palacio de la Isla de Burgos, a través de su historia

Como hemos mencionado, se erigió con la firme intención de ser utilizado como residencia veraniega por la familia de Juan Muguiro y Casi y su mujer Francisca Muguiro y Cerragería. En este palacio, pasó largas temporadas su hijo Miguel Angel que, como encargado de negocios de la Embajada de España en Budapest, hizo todo lo que estuvo en su mano para salvar a numerosos judíos que estaban siendo perseguidos en Hungría.

Durante la Guerra civil española, y concretamente desde el 10 de agosto de 1937 al 18 de octubre de 1939, este Palacio de la Isla de Burgos fue utilizado como Cuartel General, así como residencia del Jefe del Estado que, por aquel entonces, era Francisco Franco. De hecho, fue en esta construcción donde Franco firmó el último parte de guerra el 1 de abril de 1939, dando por finalizada la Guerra civil española.

Palacio de la Isla (Burgos) | Imagen de Cabaña de José Luis Filpo, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Una vez trasladada la capital a Madrid, este palacio fue utilizado durante la Dictadura franquista para diversos actos. Entre ellos, una reunión del consejo de ministros que tuvo lugar en 1947. Se llevó a cabo a pesar de las dificultades de espacio que había en este Palacio de la Isla aunque, eso sí, se utilizó una sala cedida por el Monasterio de la Visitación.

No podemos dejar de mencionar que, a lo largo de su historia, este Palacio también fue sede del Consejo General de Castilla y León, que desarrolló su actividad desde 1978 hasta 1983, año en el que entró en vigor el Estatuto de Autonomía y sede de la Junta de Castilla y León, hasta que se produjo su traslado a Valladolid.

Por si fuera poco, otras tantas instituciones tuvieron su sede provisional en este Palacio de la Isla. Un claro ejemplo es la comisaría de la Policía Nacional en Burgos, así como el Grupo Espeleológico Edelwaiss. Desde abril de 2008 es sede del Instituto de la Lengua de Castilla y León y, desde marzo de 2026, también es sede de la Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. ¡Muy curioso!