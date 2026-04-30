El mercado medieval más grande de Madrid se celebra en El Álamo este fin de semana: actividades, horarios y más

En abril y mayo España se llena de multitud de mercados medievales y ahora es el turno de la Feria Medieval de El Álamo vuelve en 2026 convertida en uno de los grandes planes del puente de mayo en Madrid. Durante cuatro días, este municipio se transforma por completo en una auténtica villa medieval, con cientos de actividades, espectáculos y puestos que atraen a miles de visitantes cada año.

Cuándo es la Feria Medieval de El Álamo 2026

La XXIX edición se celebra del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, coincidiendo con el puente de mayo.

Durante estos días, el evento ocupa cerca de dos kilómetros de calles y espacios del municipio, recreando el ambiente de la Edad Media con una programación continua desde la mañana hasta la noche.

Qué es la Feria Medieval de El Álamo

Considerada una de las ferias medievales más grandes de España y de Europa, este evento está declarado de Interés Turístico Regional.

El Álamo se convierte en un escenario histórico lleno de vida, con más de 400 puestos de artesanía y gastronomía, animación constante y recreaciones que transportan al visitante al medievo.

Qué actividades hay

La feria destaca por su gran variedad de propuestas para todos los públicos. Entre las principales actividades se encuentran:

Gran torneo de justas medievales , uno de los espectáculos estrella con caballeros, caballos y combates históricos

, uno de los espectáculos estrella con caballeros, caballos y combates históricos Pasacalles temáticos con bufones, dragones, elfos y criaturas fantásticas

con bufones, dragones, elfos y criaturas fantásticas Espectáculos de fuego y nocturnos , con escenas teatrales y efectos especiales

, con escenas teatrales y efectos especiales Conciertos de música celta dentro del festival The Celtival Music

dentro del festival The Celtival Music Teatro de calle, circo y animación itinerante

circo y animación itinerante Talleres de oficios antiguos y actividades infantiles

de oficios antiguos y actividades infantiles Zoco árabe y espacios gastronómicos internacionales

En total, se celebran alrededor de 100 espectáculos diarios, lo que convierte la visita en una experiencia continua.

Programa de la Feria Medieval de El Álamo 2026

Cómo llegar

El Álamo está a unos 40 minutos de Madrid, con acceso sencillo por carretera (A-5) y zonas habilitadas de aparcamiento cercanas