Historia de la Casa Consistorial de Bilbao y por qué terminaron erigiéndola en ese lugar

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Bilbao, donde nos topamos con un gran número de construcciones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos precisamente, en su Casa Consistorial. También conocida como Casa de la villa de Bilbao, debemos tener en cuenta que es el principal edificio en el que se asienta el Ayuntamiento. Fue inaugurado a mediados de abril de 1892 y es obra del reconocido arquitecto Joaquín Rucoba, que se encargó de diseñarlo en estilo ecléctico.

Casa Consistorial de Bilbao, a través de su historia

La actual, es la cuarta casa consistorial que tiene la ciudad desde que se fundó, allá por el año 1300. La primera de ellas se erigió en 1535, frente a la espectacular iglesia de San Antón. A pesar de todo, quedó destruida como consecuencia de las inundaciones que tuvieron lugar en 1553. Años más tarde, concretamente en 1560, se iniciaron las obras para la segunda, erigida en el mismo emplazamiento que la anterior y utilizando materiales reciclados.

Esta edificación, además, contó con nada más y nada menos que una alhóndiga, un peso público, una sala de armas y hasta municiones. Aun así, también fue destruida en 1593 como consecuencia de una riada. Por lo tanto, las autoridades se vieron obligadas a recurrir a lugares eclesiásticos y privados hasta que, en el siglo XVII, finalmente se construyó el tercer edificio.

Eso sí, debido al proceso de industrialización que se llevó a cabo en Bilbao en la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad se vio dotada de nuevas infraestructuras. De ahí que fuese evidente que existía cierta necesidad en superar los límites del Casco Viejo de Bilbao.

Casa Consistorial de Bilbao | Imagen de Fernando Pascullo, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

En el solar donde hoy se erige la casa consistorial estaba el Convento de San Agustín, que se encontraba en ruinas tras la primera guerra carlista. Así pues, las obras comenzaron en 1883 y terminaron aproximadamente nueve años después. El encargado de hacer efectiva esta construcción fue Joaquín Rucoba, el que por aquel entonces era el arquitecto municipal.

Él se encargó, a su vez, de diseñar otros tantos edificios significativos de Bilbao, como la Alhóndiga municipal o el Teatro Arriaga. Cabe destacar que fue inaugurada en abril de 1892 con un banquete al que asistieron numerosos rostros conocidos, como es el caso de Gregorio de la Revilla, que era el alcalde por aquel entonces, y Eduardo Victoria de Lecea, el alcalde cuando se iniciaron las obras.

Es importante tener en cuenta que, entre los años 2008 y 2011, se edificó la nueva sede municipal de San Agustín, el edificio que está ubicado frente a la fachada posterior del edificio que aloja el Ayuntamiento. Con casi 13.000 metros cuadrados, alberga diversas áreas como son Urbanismo, Medio Ambiente o Economía y Hacienda, entre otros.

Lo que es un hecho es que, poco a poco y con el paso del tiempo, cada vez son más los curiosos que se acercan hasta la Casa Consistorial de Bilbao para dejarse llevar por su belleza arquitectónica. Estamos completamente convencidos de que no te va a dejar indiferente, ni mucho menos. ¡Es sencillamente espectacular!