Formentera celebra su rica gastronomía del 12 al 25 de mayo

La segunda quincena de mayo Formentera nos recuerda que no solo es una isla para vivirla en sus plazas y sus playas, también sentándose a la mesa, una mesa que despliega la rica gastronomía isleña y llena nuestro viaje balear de sabores deliciosos. ¿Y por qué es especialmente sabrosa la segunda quincena de mayo y no tanto, aunque también, otras semanas de la primavera y el verano? Porque es ahora, del 12 al 25 de mayo, cuando se celebran las Semanas Gastronómicas.

La ensalada payesa con el famoso peix sec de Formentera, la fritada de pulpo, el sofrito payés con carne y patatas, los calamares fritos en su tinta, el bullit de piel que es un guiso de pescado y patatas, los canelones de pollo payés, bechamel y sobrasada, la sepia frita, la polenta con escarola o la sardina frita con crema de pecorino son solo algunos de los platos más representativos de la gastronomía de Formentera en cuya cocina mandan los productos del mar y los procedentes de la agricultura de secano. Durante las Semanas Gastronómicas podrás degustar estos platos, entre otros, en diferentes restaurantes de la isla pero… ¿en cuáles?

Patatas | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

21 son los restaurantes que se han sumado a esta iniciativa, los principales de la isla, y todos ellos ofrecerán del 12 al 25 de mayo menús especiales a 25 euros el comensal (bebida no incluida); toma buena nota de cuáles son estos veintiún restaurantes: Can Pasqual, La Trastienda, 190 Pasos, Mariterra, Gecko Hotel y Beach Club, Can Forn, Cacio e pepe, Café del Lago, Mar Grossa, Vanni, Al Quérto, Juvia, Vista, Blanco Hotel, Sa Terrassa, Chezz Gerdi, La Masa, Sa Panxa, Es Mal Pas, Salitre y Es Mares.

Para hacer las Semanas Gastronómicas de Formentera, si cabe, más interesantes, serán los comensales quiene elijan el menú ganado de entre los que hayan degustado: el restaurante más votado se llevará un premio y, lo más interesante, entre quienes hayan votado al menos dos menús se sortea un premio en metálico de 500 euros para que puedas volver a la Formentera y comértela de nuevo.