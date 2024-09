6 curiosidades fascinantes sobre Bilbao que quizás no conocías

No es ningún secreto que Bilbao se está convirtiendo, indudablemente, en una de las ciudades que más visitantes recibe año tras año. Y siendo honestos, no es para menos. Tiene un encanto verdaderamente especial. Tanto es así que la gran mayoría de personas que visitan esta ciudad prometen repetir.

Como no podía ser de otra manera, Bilbao también se caracteriza por contar con numerosos datos curiosos que no dejan absolutamente indiferente a nadie. Es hora de descubrir y de enumerar aquellos que probablemente no conocías y que te darán muchas más ganas de visitar la capital de Vizcaya.

El Casco Antiguo de Bilbao: ¿tiene tres o siete calles?

Si pisas el centro de la ciudad, inevitablemente pasas por las icónicas Siete Calles. A pesar de todo, hay que destacar que, en su origen, fueron tan solo tres: Somera, Tendería y Artecalle. No fue hasta el siglo XV cuando se habla de esas otras calles que existen actualmente: Carnicería, Belosticalle, Barrencalle y Barrencalle Barrena.

Pintxos | Pixabay

La tradición de los pintxos

La curiosa forma en la que se mide el nivel del mar

Si pones rumbo a Bilbao, no puedes marcharte sin “”. Lo que muchos no saben es el origen de esta tradición que sigue uniendo a locales y visitantes. En la antigüedad, los grupos de ‘txikiteros’, que eran grupos de amigos, cada tarde después de trabajar se reunían en el bar para tomar un ‘txikito’. Se trataba de ingredientes atravesados por un palillo. Con ello, se buscaba la comodidad a la hora de comerlo pero, también, evitar que cayese nada al suelo.

Es uno de los datos más sorprendentes que esconde esta ciudad. Oficialmente, Bilbao se encuentra a 19 metros sobre el nivel del mar. Lo extraordinario viene por la forma en la que los habitantes de esta ciudad lo miden, ya que siempre se ha usado el quinto escalón de la escalinata de piedra del Ayuntamiento. Eso sí, oficialmente, hay que avanzar hasta la esquina de esta edificación para encontrar una placa de metal. Allí se puede leer lo siguiente: “Gobierno Vasco. Nivelación de alta precisión”.

Bilbao | Pixabay

La expresión “Caer chuzos de punta”

¿Por qué hay unos lobos en el escudo de la ciudad?

Seguro que, en alguna que otra ocasión, has escuchado esta frase. Sobre todo si estás en un lugar donde está diluviando. Puede que en Bilbao tenga un significado especial ya que en una vitrina situada en el Ayuntamiento,. Hace años, se utilizaban cuando el alcalde se marchaba de la ciudad. Al llegar a ese lugar de encuentro, el alcalde en cuestión clavaba esos chuzos en el suelo. Era una manera de lo más curiosa de demostrar su autoridad.

Muchas son las teorías que existen al respecto, pero lo cierto es se trata de un claro homenaje a la Casa de Haro, puesto que en su escudo aparecen estos dos lobos. Eso sí, existe una significativa diferencia entre ambos, puesto que en el de la Casa de Haro los lobos aparecen con un cordero en la boca, mientras que en el de Bilbao no es el caso.

Bilbao | Pixabay

La estrella de Bilbao

Pasear por el centro de la ciudad es una auténtica delicia, pero prometemos que te sorprenderá si recorres la. Allí, en el suelo, encontrarás una pequeña estrella. Desde ese punto podrás tener unas vistas privilegiadas de la Basílica de Begoña, patrona de Vizcaya. Esta construcción es una de las más significativas de la ciudad por la historia que hay detrás. Y es que, entre otras cuestiones, formó parte del perímetro defensivo de la ciudad durante los asedios carlistas que se produjeron en el siglo XIX. ¡Sorprendente!