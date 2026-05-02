Road trip por el Maestrazgo, el Teruel más desconocido

Teruel existe, existe desde hace tanto tiempo que allí encontramos hasta fósiles de dinosaurios (aunque entonces no se llamaba Teruel, claro…) pero, a pesar de ello, se trata de una provincia más desconocida de lo que merece y es que Teruel es mucho más que Dinópolis, la plaza del Torico, las torres mudéjares, el mausoleo de sus amantes y Albarracín, también es el Maestrazgo y a continuación te sugerimos una ruta en coche para conocerlo y disfrutarlo a placer.

Mirambel | Imagen cortesía de Turismo de Maestrazgo

Día 1

Empezamos nuestro recorrido porque la que pasa por ser una de las carreteras panorámicas más espectaculares de España, la Ruta del Silencio (A-1702): es una ruta famosa por sus miradores y su paisaje montañoso, además no tiene mucho tráfico y te lleva a visitar lugares tan emblemáticos de esta zona de Teruel como las pasarelas de Valloré o los Órganos de Montoro. Esta ruta empieza en Gargallo.

Un buen lugar para hacer noche, suponiendo que hayas dedicado el día a recorrer la Ruta del Silencio (son solo 63 kilómetros), es Villarluengo o alguno de los pueblos cercanos.

Día 2

El segundo día llegamos al corazón monumental del Maestrazgo: arrancamos en Villarluengo y ponemos rumbo al nacimiento del río Pitarque (combinar el viaje en coche con algún tramo de senderismo fácil es perfecto); de ahí nos vamos a Cantavieja que es la capital histórica del Maestrazgo y un pueblo sobre un peñón calizo famoso por su plaza porticada; aunque el pueblo que se lleva la palma es Mirambel porque se trata de un pueblo medieval y amurallado que, además, está perfectamente conservado.

¿Y dónde hacemos noche? En Mirambel o Cantavieja.

Día 3

El tercer día, partiendo de Mirambel, nos ponemos en camino hacia Tronchón, un pueblo famoso por su queso desde hace siglos; de Tronchón nos vamos hasta Castellote, un pueblo famoso por su castillo y su embalse además de por contar con uno de los centros de Dinopolis repartidos por la provincia de Teruel (Bosque Pétreo).

Castillo de Castellote | Imagen cortesía de Turismo de Aragón

Si sigues esta ruta, de Gargallo a Castellote pasando por Villarluengo, Cantavieja, Mirambel, Tronchón y Castellote, recorrerás 156 kilómetros así que se trata de un road trip relajado y sin exceso de horas de coche al que tendrás que sumar, eso sí, la distancia de tu lugar de origen al punto de partida de la ruta y la que va desde el punto final de la ruta hasta tu lugar de origen.

¿Dispones de más días o quienes incluir más paradas en tu ruta? Apúntate estos lugares porque también son muy interesantes: Puertomingalvo, que pasa por ser uno de los pueblos más bonitos de Aragón, Fortanete y Miravete de la Sierra, dos pueblos con mucho encanto, y la Iglesuela del Cid, un pueblo famoso por su arquitectura señorial con sus casonas de piedra.