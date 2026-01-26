De Bilbao a Estambul: Destinos gastronómicos que te sorprenderán este 2026

Viajar ya no consiste solo en visitar monumentos o perderse por calles. Cada vez más personas aprovechan escapadas para sumergirse en nuevas culturas culinarias, sentarse a la mesa como un local y dejarse sorprender por sabores auténticos y recetas tradicionales. Desde mercados llenos de vida hasta pequeños restaurantes familiares o locales de moda, la comida se ha convertido en una de las mejores formas de conocer un destino.

A continuación, Vueling ha hecho un listado con destinos que no pueden faltar en tu lista de viajes este 2026 si te consideras un auténtico foodie y quieres empezar el año con muy buen sabor de boca.

Jerez: Sabor, tradición y vino en cada bocado

Feria de Jerez de la Frontera | iStock

¡Es la Capital española de la gastronomía 2026! Y puedes encontrar:

Agenda gastronómica de primer nivel : durante los primeros meses del año, Jerez concentra rutas gastronómicas, catas y eventos vinculados al vino y al producto local, aprovechando su título como Capital Española de la Gastronomía 2026.

: durante los primeros meses del año, Jerez concentra rutas gastronómicas, catas y eventos vinculados al vino y al producto local, aprovechando su título como Capital Española de la Gastronomía 2026. Platos con identidad: principios de año es la mejor época para disfrutar de recetas tradicionales como la berza jerezana, la cola de toro o los riñones al jerez, siempre maridados con finos, olorosos o amontillados del Marco de Jerez.

principios de año es la mejor época para disfrutar de recetas tradicionales como la berza jerezana, la cola de toro o los riñones al jerez, siempre maridados con finos, olorosos o amontillados del Marco de Jerez. Tabancos y cultura local: el invierno y la primavera invitan a recorrer tabancos históricos como El Pasaje o La Moderna, donde el tapeo, el vino y el flamenco crean una experiencia auténtica y muy jerezana.

Bilbao: El corazón de la comida vasca

Bilbao | iStock

Temporada perfecta de producto : de enero a mayo brillan pescados como el bacalao, la merluza o el txangurro, protagonistas de muchos de los platos más emblemáticos de la cocina vasca.

: de enero a mayo brillan pescados como el bacalao, la merluza o el txangurro, protagonistas de muchos de los platos más emblemáticos de la cocina vasca. Ruta de pintxos sin prisas : recorrer el Casco Viejo fuera de temporada alta permite disfrutar sin prisas de bares emblemáticos como Sorginzulo, El Globo o Baster, con pintxos que combinan creatividad y producto local.

: recorrer el Casco Viejo fuera de temporada alta permite disfrutar sin prisas de bares emblemáticos como Sorginzulo, El Globo o Baster, con pintxos que combinan creatividad y producto local. Tradición y alta cocina conviven: Bilbao ofrece desde templos gastronómicos como Nerua hasta asadores y tabernas de barrio, creando una escena culinaria accesible y diversa durante todo el inicio del año.

Creta: Mediterráneo en su máxima expresión

Playa de Elafonisi, en Grecia | iStock

¡Es la Capital Europea de la Gastronomía 2026! Y si viajas a este destino puedes descubrir:

Eventos gastronómicos durante todo el año : en 2026, la isla acoge festivales y rutas gastronómicas que se complementan con visitas a productores locales y restaurantes como Peskesi (Heraclión), centrado en recetas ancestrales cretenses.

: en 2026, la isla acoge festivales y rutas gastronómicas que se complementan con visitas a productores locales y restaurantes como Peskesi (Heraclión), centrado en recetas ancestrales cretenses. Producto fresco y de temporada : invierno y primavera son ideales para disfrutar del aceite de oliva virgen extra recién prensado, quesos locales como el graviera y platos tradicionales como el dakos o los guisos de cordero.

: invierno y primavera son ideales para disfrutar del aceite de oliva virgen extra recién prensado, quesos locales como el graviera y platos tradicionales como el dakos o los guisos de cordero. Experiencias auténticas: talleres de cocina, visitas a productores y comidas en tabernas familiares permiten descubrir la esencia de la dieta cretense, considerada una de las más saludables del mundo.

Venecia: La laguna en cada plato

Pareja en Venecia | iStock

Cocina veneciana sin multitudes : entre enero y mayo es más fácil encontrar mesa en bacari históricos como Cantina Aziende Agricole, Al Timon o Cantina Do Mori, donde comer como un local.

: entre enero y mayo es más fácil encontrar mesa en bacari históricos como Cantina Aziende Agricole, Al Timon o Cantina Do Mori, donde comer como un local. Cicchetti y recetas tradicionales : es la época perfecta para probar cicchetti clásicos como las sardinas en saor, las seppie al nero o el bacalao mantecato, acompañados de un spritz o un vino local.

: es la época perfecta para probar cicchetti clásicos como las sardinas en saor, las seppie al nero o el bacalao mantecato, acompañados de un spritz o un vino local. Mercados y producto del mar: el Mercado de Rialto ofrece pescado y marisco de temporada, clave en platos como el risotto de gò o la fritura mixta de pescado.

Estambul: Cruce de sabores y culturas

Estambul (Turquía) | iStock

Comida callejera todo el año : el clima suave de primavera invita a recorrer la ciudad probando clásicos como el simit, el balık ekmek o los dürüm recién hechos.

: el clima suave de primavera invita a recorrer la ciudad probando clásicos como el simit, el balık ekmek o los dürüm recién hechos. Cocina otomana reconfortante : restaurantes clásicos como Çiya Sofrası, Hamdi o Pandeli permiten descubrir platos tradicionales como el kebap de cordero, el imam bayildi o una cuidada selección de meze.

: restaurantes clásicos como Çiya Sofrası, Hamdi o Pandeli permiten descubrir platos tradicionales como el kebap de cordero, el imam bayildi o una cuidada selección de meze. Mercados y experiencias sensoriales: el Bazar de las Especias y el mercado de Kadıköy están en pleno auge, con especias, frutos secos y dulces como baklava o lokum.

Lyon: Sabores con encanto

Palacio de la Bolsa de Lyon | Imagen de Chabe01 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0