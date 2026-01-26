laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Viajestic

Curioso

¿Qué estás buscando?

¡DELICOSOS!

De Bilbao a Estambul: Destinos gastronómicos que te sorprenderán este 2026

Cuándo viajas no solo descubres nuevos lugares, ¡sino también nuevas platos y sabores! A continuación te dejamos una lista con varios destinos gastronómicos que te sorprenderán este 2026.

Pintxos de un bar de Vitoria

Foto de iStock

Publicidad

Irene Picazo
Publicado:

Viajar ya no consiste solo en visitar monumentos o perderse por calles. Cada vez más personas aprovechan escapadas para sumergirse en nuevas culturas culinarias, sentarse a la mesa como un local y dejarse sorprender por sabores auténticos y recetas tradicionales. Desde mercados llenos de vida hasta pequeños restaurantes familiares o locales de moda, la comida se ha convertido en una de las mejores formas de conocer un destino.

A continuación, Vueling ha hecho un listado con destinos que no pueden faltar en tu lista de viajes este 2026 si te consideras un auténtico foodie y quieres empezar el año con muy buen sabor de boca.

Jerez: Sabor, tradición y vino en cada bocado

Feria de Jerez de la Frontera
Feria de Jerez de la Frontera | iStock

¡Es la Capital española de la gastronomía 2026! Y puedes encontrar:

  • Agenda gastronómica de primer nivel: durante los primeros meses del año, Jerez concentra rutas gastronómicas, catas y eventos vinculados al vino y al producto local, aprovechando su título como Capital Española de la Gastronomía 2026.
  • Platos con identidad: principios de año es la mejor época para disfrutar de recetas tradicionales como la berza jerezana, la cola de toro o los riñones al jerez, siempre maridados con finos, olorosos o amontillados del Marco de Jerez.
  • Tabancos y cultura local: el invierno y la primavera invitan a recorrer tabancos históricos como El Pasaje o La Moderna, donde el tapeo, el vino y el flamenco crean una experiencia auténtica y muy jerezana.

Bilbao: El corazón de la comida vasca

Bilbao
Bilbao | iStock
  • Temporada perfecta de producto: de enero a mayo brillan pescados como el bacalao, la merluza o el txangurro, protagonistas de muchos de los platos más emblemáticos de la cocina vasca.
  • Ruta de pintxos sin prisas: recorrer el Casco Viejo fuera de temporada alta permite disfrutar sin prisas de bares emblemáticos como Sorginzulo, El Globo o Baster, con pintxos que combinan creatividad y producto local.
  • Tradición y alta cocina conviven: Bilbao ofrece desde templos gastronómicos como Nerua hasta asadores y tabernas de barrio, creando una escena culinaria accesible y diversa durante todo el inicio del año.

Creta: Mediterráneo en su máxima expresión

Playa de Elafonisi, en Grecia
Playa de Elafonisi, en Grecia | iStock

¡Es la Capital Europea de la Gastronomía 2026! Y si viajas a este destino puedes descubrir:

  • Eventos gastronómicos durante todo el año: en 2026, la isla acoge festivales y rutas gastronómicas que se complementan con visitas a productores locales y restaurantes como Peskesi (Heraclión), centrado en recetas ancestrales cretenses.
  • Producto fresco y de temporada: invierno y primavera son ideales para disfrutar del aceite de oliva virgen extra recién prensado, quesos locales como el graviera y platos tradicionales como el dakos o los guisos de cordero.
  • Experiencias auténticas: talleres de cocina, visitas a productores y comidas en tabernas familiares permiten descubrir la esencia de la dieta cretense, considerada una de las más saludables del mundo.

Venecia: La laguna en cada plato

Pareja en Venecia
Pareja en Venecia | iStock
  • Cocina veneciana sin multitudes: entre enero y mayo es más fácil encontrar mesa en bacari históricos como Cantina Aziende Agricole, Al Timon o Cantina Do Mori, donde comer como un local.
  • Cicchetti y recetas tradicionales: es la época perfecta para probar cicchetti clásicos como las sardinas en saor, las seppie al nero o el bacalao mantecato, acompañados de un spritz o un vino local.
  • Mercados y producto del mar: el Mercado de Rialto ofrece pescado y marisco de temporada, clave en platos como el risotto de gò o la fritura mixta de pescado.

Estambul: Cruce de sabores y culturas

Estambul (Turquía)
Estambul (Turquía) | iStock
  • Comida callejera todo el año: el clima suave de primavera invita a recorrer la ciudad probando clásicos como el simit, el balık ekmek o los dürüm recién hechos.
  • Cocina otomana reconfortante: restaurantes clásicos como Çiya Sofrası, Hamdi o Pandeli permiten descubrir platos tradicionales como el kebap de cordero, el imam bayildi o una cuidada selección de meze.
  • Mercados y experiencias sensoriales: el Bazar de las Especias y el mercado de Kadıköy están en pleno auge, con especias, frutos secos y dulces como baklava o lokum.

Lyon: Sabores con encanto

Palacio de la Bolsa de Lyon
Palacio de la Bolsa de Lyon | Imagen de Chabe01 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0
  • Platos tradicionales en su mejor momento: el invierno y la primavera son ideales para disfrutar de la cocina más contundente en bouchons clásicos como Le Café des Fédérations, Daniel et Denise o Chez Hugon.
  • Mercados de referencia mundial: Les Halles de Lyon – Paul Bocuse concentra algunos de los mejores puestos de quesos, charcutería, foie gras y pastelería de Francia.
  • Tradición y vanguardia en equilibrio: Lyon combina casas históricas con restaurantes de alta cocina y bistrós modernos, consolidando su fama como una de las grandes capitales gastronómicas del mundo.

"¿Cuál es tu viaje soñado?": estos son los destinos elegidos por los visitantes de FITUR 2026

Visitantes en FITUR 2026
Viajestic» Curioso

Publicidad

Publicidad