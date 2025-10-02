Halloween en Parque Warner 2025: Espectáculos, pasajes del terror y todo lo que necesitas saber

Madrid se prepara para vivir un Halloween único y escalofriante en sus principales parques de atracciones. Parque Warner ha preparado una programación especial llena de experiencias de terror y espectáculos que pondrán a prueba a los más atrevidos. Hasta el 3 de noviembre en Parque Warner, fantasmas, zombies, brujas y monstruos invadirán las calles para convertir la ciudad en el epicentro de la diversión más terrorífica del año.

Parque Warner: novedades para la temporada de Halloween

Más de 1.000 calabazas, 6.000 plantas de maíz y un gran despliegue de animaciones, artistas y decoración, toman las calles de Parque Warner para ofrecer una experiencia única este Halloween. Parque Warner ofrece dos formas de vivir la experiencia Halloween, una diurna y otra más nocturna. Durante el día el parque incorpora un nuevo show musical en Teatro Hollywood: "Drácula", una historia protagonizada por un joven abogado inglés que viaja a la residencia del conde Drácula. En este show, una atmósfera oscura y macabra es el escenario de una historia sobre el miedo, el peligro y el amor.

Los más pequeños también podrán vivir la experiencia de Halloween en Parque Warner en "Looney Tunes Dance Festival Halloween Edition", un show en el que los míticos personajes estarán completamente personalizados de Halloween. También, en Cartoon Village, se podrá disfrutar de animación de calle para la ocasión.

Se suma a otras experiencias exclusivas del parque como el show musical "El Día de los Muertos", en Old West Territory, y desfiles que llenan el parque de color como "Superstars of Halloween Parade" y "Trick or Treat Party Parade", con personajes tematizados y carrozas únicas.

Además de la ambientación de calle con zonas de terror como "Ghost Town", se podrá disfrutar de pasajes del terror para despertar miedos inconfesables como "Expediente Warren" (con nueva escena basada en la nueva película recién estrenada "Expediente Warren: El Último Rito"), que se suma a otros pasajes disponibles durante el día: "Crime Alley: Night of Chaos", "La Monja", estrenado el pasado año, e "IT Experience".

Halloween Scary Nights, las noches más terroríficas de Parque Warner

Para quienes buscan la experiencia más intensa, Parque Warner ofrece la experiencia nocturna, con las Halloween Scary Nights, las noches del 10, 17, 24 y 31 de octubre. Para las tres primeras fechas, el parque estará abierto hasta las 3 de la madrugada y, en la última fecha, el terror durará hasta las 4 de la madrugada.

Este año, como novedad, Parque Warner contará con una nueva zona de terror en las calles del parque: "Cronohorror". Será la más grande de la historia del parque hasta la fecha, con más de 50 personajes.

Se suma a otras novedades como tres nuevas ambientaciones de terror más, las llamadas scare zones: "The Evil Party", que transporta a un circo en el que las luces parpadeantes y los artistas harán que grites; "Eternal Winterland", espacio en el que criaturas de pesadilla se apoderarán del espíritu navideño; y "Old West Invasion", donde especies de otro mundo desatarán el caos en Old West Territory. También se incorpora un espectacular show con baile y fuego en la plaza de Gotham City: "La Noche del Hechicero".

Estas noches especiales incluyen todos los pasajes del terror mencionados que también estarán abiertos durante el día en el parque, a los que se añaden "La Maldición de Río Bravo", "La Llorona" y "Arkham", para vivir el miedo en primera persona en los 7 pasajes de Parque Warner.