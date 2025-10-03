El mercadillo de Navidad más artesanal de Francia que está cerca de Colmar y te traslada al pueblo de Papá Noel

El centro de Europa es una de las mejores zonas del continente para disfrutar de los mercadillos navideños y vivir una experiencia que parece sacada de cuento. Concretamente, la región francesa de Alsacia, en el valle del río Rin y fronteriza con Alemania y Suiza, tiene algunos de los pueblos con más encanto en esta época del año.

Muchos turistas quedan enamorados del mercadillo de Navidad de Estrasburgo, pero pasan por alto una joya que está a tan solo 10 kilómetros de la bella ciudad de Colmar y que evoca al mismísimo pueblo de Papá Noel. Este pueblo respira espíritu navideño y gracias a sus decoraciones, calles empedradas o casas coloridas de madera lo convirtieron en 2017 en el "Pueblo favorito de los franceses".

Calle de Kaysersberg, Francia, en Navidad | iStock

Se trata de Kaysersberg, cuyas calles están atravesadas por el río Weiss y tiene un puente fortificado y un castillo de principios del siglo XIII. En su iglesia de Sainte Croix, construida entre el siglo XIII y el siglo XVI, se organizan conciertos y también los visitantes pueden unirse a una búsqueda del tesoro con mapa disponible en la oficina de turismo y que incluye 10 acertijos para resolver. Además, es una de las paradas más famosas de la Ruta del Vino.

Sin duda, el momento más mágico del año para visitar Kaysersberg es Navidad ya que su mercadillo fue elegido en 2022 como el Mejor Mercado de Navidad de Francia según la emisora de radio RTL. Posee un conjunto de 30 chalets de madera en los que los lugareños exhiben desde juguetes tradicionales a diferentes productos 100% artesanales como jarrones de cerámica o decoraciones navideñas, entre muchas cosas.

El pueblo de Kaysersberg, Francia, en Navidad | iStock

Este mercadillo se ubica en el centro histórico del municipio, al lado de las ruinas del castillo, y en él puedes probar su vino dulce, anís, dulces típicos como bredeles, los kougelhopfs, rosquillas, galletas con almendras, los beeraweckas o los mannalas.

Puesto del mercadillo navideño de Kaysersberg, Francia | iStock

Kaysersberg tiene abierto su mercadillo durante los cuatro fines de semana de Adviento, que este 2025 comprende del 28 de noviembre al 21 de diciembre, según indica National Geographic.

Junto a ello, está el mercado navideño de agricultores de la Place de la Mairie o la exposición Navidad textil en Alsacia.