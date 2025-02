Austria también es un país para comérselo (no solo para esquiarlo)

Austria es un país sorprendente porque, siendo como es un país pequeño, atesora belleza de un modo casi increíble: pueblos preciosos como Hallstatt o Zell am See, ciudades inolvidables como Viena, Salzburgo, Graz o Innsbruck, lugares sorprendentes como el puente colgante de Olpererhütte, las cataratas de Krimml o Eisriesenwelt que es la cueva de hielo más grande del mundo, una agenda cultural magnífica que arracanca con el concierto de año nuevo y palacios, castillos e incluso abadías de cuento; Austria es además un país de lagos y un país de montaña y nieve ¿cómo no querer visitarlo?.

Pero que, además, Austria es un país para comérselo, confirmado por la Guía Michelin y es que 82 estrellas Michelin y 33 Estrellas Verdes brillan en el cielo gastronómico de este pequeño y espectacular país, eso además de contar también con nada menos que 43 premios Bib Gourmand. Entremos en detalles…

¿Por qué es tan importante esta nueva edición de la Guía Michelin? Porque convierte a la gastronomía austriaca en una soberbia embajadora del país con sus dos restaurantes triestrellados (uno de ellos estrena este elevado galardón), 18 restaurantes con dos estrellas frente los 5 que había hasta ahora y 62 restaurantes con una Estrella Michelin, 53 de los cuales la estrenan; también son novedad 31 de las 33 Estrellas Verdes Michelin de Austria y 38 de los 43 Bib Gourmand.

Escenario de la gala de la Guía Michelin en Austria | Imagen cortesía de Turismo de Austria

Y dónde, te preguntarás, dónde degustar este universo de alta cocina: Viena es una apuesta segura en lo gastronómico porque es allí donde están los dos restaurantes triestrellados de Austria, cuatro de los restaurantes con dos Estrellas, ocho con una Estrella, dos Estrellas Verdes y seis Bib Gourmand. Salzburgo también es una ciudad rica a rabiar como demuestran sus cinco restaurantes con dos Estrellas Michelin, sus ocho restaurantes con una Estrella Michelin y sus cuatro Estrellas Verdes.

El Tirol austríaco, con Innsbruck como ciudad más popular y siendo como es un destino de nieve de primer nivel en Europa y en el mundo, también saben de alta cocina porque allí se puede disfrutar de dos restaurantes con dos Estrellas Muchelin, tres con una Estrella, seis Estrellas Verdes y siete Bib Gourmand.

El resto de distinciones se reparten por todo el país: puedes disfrutar de alta cocina austríaca tanto Vorarlberg como Estiria, en Carintia, Burgenland y en Alta y Baja Austria.

Tarta Sacher | Pixabay

La gastronomía austríaca no ha sido premiada así por nada sino por su riqueza culinaria, su originalidad y su diversidad… no se come igual en Vorarlberg que el Tirol o en Salzburgo así que gozar de una ruta gastronómica al tiempo que recorres el país es una gran idea. ¿Lo mejor? Que se trata de una gastronomía para todos los gustos, incluso para veganos y vegetarianos.

Entre los productos y platos que no debes dejar de probar está el aceite oscuro de semillas de calabaza de Estira, el queso de montaña de Vorarlberg (entre otras especialidades de queso), el tocino del Tirol, también jamón y salchichas, el albaricoque de Wachau, pescado y gambas alpinas, manzanas de Estiria… y chocolate.