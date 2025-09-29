Valle del Lozoya en otoño: Rutas, lagunas y arte a una hora y media de Madrid

En cuanto el calor del verano se marcha y da paso al frescor del otoño, toca guardar las chanclas de playa para sacar las botas de montaña. Y es que no hay nada tan revitalizante en esta época del año como hacer una buena ruta de senderismo en un fin de semana de pura naturaleza.

Los residentes de Madrid saben bien que la Sierra de Guadarrama es el destino perfecto para conectar con el medio ambiente y alejarse del caos de la ciudad. Un lugar donde se esconde el Valle Alto del Lozoya, el cual ha sido catalogado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Existen múltiples rutas que se pueden hacer en el Valle Alto del Lozoya, visitando pueblos como Rascafría, Pinilla del Valle o, por supuesto, Lozoya. De igual modo, si lo que buscas es pura naturaleza para amateurs, la Ruta del Embalse de Riosequillo o la Senda de la Cascada del Purgatorio son las mejores opciones. Eso sí, en caso de querer hacer un poco más de ejercicio, nada como subir al Pico Peñalara: la cima más alta de la comunidad.

Además, también puedes visitar nada menos que una laguna glaciar. Se encuentra en el Parque Nacional de Peñalara y es un paisaje prehistórico que no te puedes perder.

Si bien es cierto que el mero hecho de caminar en otoño por estas sendas es una experiencia de lo más colorida y pintoresca, no hay que pasar por alto su apuesta cultural. El Monasterio de Santa María de El Paular o el Museo de Etnografía de Lozoya cuentan con obras de arte que complementan a la perfección la aventura con la historia en esta escapada.

¿Y la recompensa al terminar las rutas de senderismo? Un buen plato de cordero asado o de cocido en alguno de los restaurantes tradicionales de la zona. ¡Las pilas se recargan en el acto!

Hay mucho que ver y hacer en el Valle Alto del Lozoya. Por eso, resulta un destino ideal para un fin de semana, pasando la noche en alguno de sus alojamientos y olvidando del estrés urbano unos días. Se encuentra a tan solo una hora y media del centro de Madrid: un destino tan accesible como espectacular.