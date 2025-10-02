El restaurante "laboratorio" más famoso de Madrid tiene un nuevo menú con una experiencia gastronómica holística

En Viajestic no solo nos gusta viajar, sino también comer y descubrir restaurantes espectaculares. Y en Madrid hay un restaurante (o más bien laboratorio gastronómico) con el que puedes viajar con todos los sentidos es Guru Lab. ¡Y estrenan un nuevo menú de temporada!

Se trata del menú 'Último Ingrediente' y en palabras del equipo creativo de Diego Cabrera y Víctor Camargo, no sólo es un menú: "es una filosofía. La idea de que la cocina y la coctelería no se acompañan, sino que se construyen juntas, desde el primer bocado hasta el último sorbo".

Guru Lab | Guru Lab

No se trata de un simple maridaje, sino de un ejercicio de diálogo entre la cocina y la coctelería. Plato y cóctel nacen juntos, diseñados para potenciarse y transformarse mutuamente. El resultado es una experiencia holística, en la que el comensal descubre cómo un "último ingrediente" (el detalle final que conecta lo sólido y lo líquido) puede redefinir la manera de vivir una cena.

Así es el menú "último ingrediente"

El menú propone un viaje a través de la unión entre cocina experimental de producto y coctelería de autor:

Pan artesanal (2 uds ) / mantequilla casera + Bloody Clarificado

Ceviche de pulpo y mejillones / bloody mary / encurtidos + Gin / Pi ña / Roquefort

Vieira gallega (2 uds ) / holandesa gratinada de chiles fermentados + Sake / Vodka / Granada / Lychee

Nigiri de pica ña madurada (4 uds ) / caviar / huancaína + Gin / Higo / Esencia cítrica

Berenjena asada / nogada de nueces pecanas y miso / ma íz azul crujiente + Whisky / Sésamo / Pandan

Seta Maitake en tempura / curry verde de pimienta fresca + Ron / Coco / Galanga / Pi ña

Pescado del d ía + Gin / Higo / Esencia cítrica

Cremoso de cacao 85% / texturas de naranja / remolacha caramelizada + Co ñac / Pistacho / Hierbas

Pi ña colada / quinoa negra crujiente / tapioca / flores + Tequila / Maíz / Especias

GuruLab es el laboratorio vivo donde la gastronomía sólida y líquida se crea, se transforma y se goza. Es un espacio de exploración constante, donde las ideas viajan de ida y vuelta gracias al intercambio con colegas de todo el mundo. Agricultores, biólogos, artesanos y artistas se suman a este ecosistema para dar vida a sabores únicos, inesperados y emocionantes.

Plato de Vieira Gallega de Guru Lab | Guru Lab

Cada jueves, viernes y sábado, a partir de las 18:00 horas, los comensales disfrutan de la experiencia GURU con una propuesta gastronómica cuidadosamente diseñada. La carta reúne una selección de platos y maridajes únicos, donde cada detalle ha sido pensado para sorprender y cautivar, ofreciendo una armonía perfecta entre sabores y técnicas.

Detrás de esta propuesta está el equipo creativo de Diego Cabrera y Víctor Camargo, cuya visión convierte a GuruLab en un verdadero laboratorio gastronómico vivo. Aquí, productos de origen local e internacional, técnicas de vanguardia y colaboraciones con agricultores, biólogos y artesanos confluyen en un menú en constante evolución.

Plato de Guru Lab | Guru Lab

En un espacio íntimo y singular (una mesa compartida para apenas 18 comensales, con luz tenue y música animada) la experiencia se convierte en un ejercicio de comunidad y descubrimiento, en pleno corazón del Barrio de las Letras (Calle Echegaray 14).

Con esta nueva propuesta "último ingrediente", GuruLab reafirma su posición como uno de los espacios más innovadores de la ciudad, un lugar donde gastronomía y coctelería alcanzan la misma altura creativa para dar forma a una experiencia completa y transformadora.