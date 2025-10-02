Estas son las fiestas populares que querrás disfrutar en octubre y dónde se celebran

Toma buena nota de los lugares que querrás visitar en octubre: Crevillente en Alicante, Lugo, León, Alcalá de Henares en Madrid, Zaragoza y O Grove en la provincia de Pontevedra. A continuación te contamos qué y cuándo se celebra para que puedas elegir qué fiesta disfrutar en octubre según tus gustos e intereses:

Fiesta de Moros y Cristianos en Crevillente, Alicante

Fiesta de Moros y Cristianos | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillente son tan famosas e importantes que están reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Internacional; se celebran del 3 al 6 de octubre, de ahí que abran nuestra lista de fiestas de este mes. En estos días se celebran eventos tan espectaculares como las entradas del bando moro y el bando cristiano (cada uno formado por seis comparsas), la ofrenda floral protagonizada por mujeres o la procesión festera que marca el final de la fiesta.

San Froilán, en Lugo y en León

Grupo folk en San Froilán. Lugo | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Tanto Lugo como León celebran al mismo santo, San Froilán; las de Lugo están reconocidas como fiesta de interés turístico nacional y se celebran del 4 al 12 de octubre mientras en León celebran a San Froilán el día 5 de octubre aunque los eventos relacionados con esta fiesta se suceden desde finales de septiembre hasta pasado el día 5 de octubre. Tanto en Lugo como en León se celebran mercadillos, desfiles, charangas… y el día 5 misa en honor al patrón, San Froilán, además en Lugo se celebra el llamado Domingo das Mozas (el primero domingo después del 5 de octubre), se trata de un día organizado a mayor gloria de la cultura y el folklore gallego.

Semana Cervantina de Alcalá de Henares

Semana Cervantina | Imagen de Raimundo Pastor, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Del 8 al 12 de octubre la localidad madrileña de Alcalá de Henares celebra a su vecino más ilustre, Miguel de Cervantes; se elige esta fecha en particular porque fue en estos días cuando el escritor fue bautizado en la ciudad. En estos días se organizan más de 500 actividades culturales que nos permiten viajar en el tiempo y visitar (en la medida de lo posible…) el Siglo de Oro. Teatro, danza, desfiles, pasacalles, música, juegos, justas a caballo, talleres de artesanía, recreaciones históricas, degustaciones gastronómicas…

El Pilar en Zaragoza

Fiestas del Pilar. Zaragoza | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Del 4 al 13 de octubre Zaragoza celebra sus fiestas del Pilar; aunque su día grande es el 12 de octubre (el día del Pilar en sí…), se suceden los eventos desde el día 4 hasta el 13 para disfrutar de la ciudad en su semana grande. Habrá conciertos, actividades para los más pequeños, planes culturales, propuestas teatrales, espectáculos de drones… Todo ello además de la misa solemne y la ofrenda floral a la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad.

Fiesta del Marisco en O Grove

Fiesta del Marisco de O Grove | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Cerramos nuestra lista en Galicia porque allí, concretamente en O Grove, se celebra la Fiesta del Marisco desde el día 2 y hasta el 12 de octubre; es una Fiesta de Interés Turístico Nacional (y gastronómico…) y está pensada para permitirnos degustar a placer de los productos locales que son productos del mar, marisco en particular. Por supuesto, además de precios populares en las cosas de comer, hay conciertos para amenizar la fiesta.