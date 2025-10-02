En la India: La estación de tren más bonita del mundo está declarada Patrimonio de la Humanidad

En muchas ocasiones te hemos hablado de curiosidades sobre transportes, como por ejemplo, que el funicular más antiguo de Europa está en Giessbach, pero... ¿sabes cuál es la estación de tren más bonita del mundo?

Se trata de ChhatrapatiShivajiTerminus (oficialmente ChhatrapatiShivajiMaharajTerminus), también conocida por su antiguo nombre Victoria Terminus. Está situada en Mumbai (antes Bombay), en el estado de Maharashtra, India.

Chhatrapati Shivaji, Mumbai | Wikimedia Commons

La construcción del edificio comenzó en 1878 y se completó alrededor de 1887 (algunos fuentes mencionan 1888). A lo largo de su historia, ha cambiado tres veces de nombre: Originalmente se diseñó como Victoria Terminus, en honor a la Reina Victoria, para conmemorar su Jubileo de Oro; en 1996, la estación fue renombrada como ChhatrapatiShivajiTerminus para honrar a Shivaji, el guerrero rey del siglo XVII de la región maratí; y en 2017, recibió el nombre completo de ChhatrapatiShivajiMaharajTerminus (CSMT), agregando "Maharaj" (gran rey) como título honorífico.

En 2004 fue declarada Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) por su valor arquitectónico e histórico, como un ejemplo sobresaliente de fusión entre el estilo victoriano gótico y elementos de la arquitectura tradicional india.

Chhatrapati Shivaji, estación de tren de la India | iStock

En cuanto a su estilo arquitectónico, predomina el estilo victoriano gótico (Victorian Gothic Revival, con influencias italianas italianato gótico), combinado con motivos arquitectónicos indios tradicionales (detalle, ornamentación, arcos, tejados, torres).

