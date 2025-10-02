TE LO CONTAMOS
En la India: La estación de tren más bonita del mundo está declarada Patrimonio de la Humanidad
La estación de tren más bonita del mundo está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se encuentra en Mumbai (antes Bombay), en el estado de Maharashtra, India.
En muchas ocasiones te hemos hablado de curiosidades sobre transportes, como por ejemplo, que el funicular más antiguo de Europa está en Giessbach, pero... ¿sabes cuál es la estación de tren más bonita del mundo?
Se trata de ChhatrapatiShivajiTerminus (oficialmente ChhatrapatiShivajiMaharajTerminus), también conocida por su antiguo nombre Victoria Terminus. Está situada en Mumbai (antes Bombay), en el estado de Maharashtra, India.
La construcción del edificio comenzó en 1878 y se completó alrededor de 1887 (algunos fuentes mencionan 1888). A lo largo de su historia, ha cambiado tres veces de nombre: Originalmente se diseñó como Victoria Terminus, en honor a la Reina Victoria, para conmemorar su Jubileo de Oro; en 1996, la estación fue renombrada como ChhatrapatiShivajiTerminus para honrar a Shivaji, el guerrero rey del siglo XVII de la región maratí; y en 2017, recibió el nombre completo de ChhatrapatiShivajiMaharajTerminus (CSMT), agregando "Maharaj" (gran rey) como título honorífico.
En 2004 fue declarada Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) por su valor arquitectónico e histórico, como un ejemplo sobresaliente de fusión entre el estilo victoriano gótico y elementos de la arquitectura tradicional india.
En cuanto a su estilo arquitectónico, predomina el estilo victoriano gótico (Victorian Gothic Revival, con influencias italianas italianato gótico), combinado con motivos arquitectónicos indios tradicionales (detalle, ornamentación, arcos, tejados, torres).
Las estaciones de tren más bonitas del mundo
- Grand Central Terminal (Nueva York, EE.UU.): Su inmenso vestíbulo con techo astronómico pintado y la atmósfera clásica de principios del siglo XX la convierten en un icono cultural.
- Antwerpen-Centraal (Amberes, Bélgica): Una mezcla de estilos (neobarroco, Art Nouveau, hierro y vidrio) que la hace parecer más una catedral que una estación.
- São Bento (Oporto, Portugal): Famosa por sus azulejos azules y blancos que narran episodios históricos de Portugal.
- Kanazawa Station (Japón): Mezcla de modernidad (cúpula de vidrio, estructura futurista) con la puerta de madera Tsuzumi-mon que evoca la tradición japonesa.
- St. Pancras International (Londres, Reino Unido): Un edificio neogótico majestuoso, con un hotel integrado y una enorme bóveda de hierro y vidrio.
- Estación de Atocha (Madrid, España): Con su jardín tropical interior bajo la cubierta de hierro y cristal.
- FlåmStation (Noruega): Pequeña, pero rodeada de montañas y fiordos, es considerada una de las rutas ferroviarias más bonitas del mundo.
- Zermatt (Suiza): Puerta de entrada al Matterhorn, con vistas alpinas espectaculares.
