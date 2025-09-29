Galicia es tierra de castaños: estos son los más populares

Galicia es tierra de castañas y, por tanto, de castaños, tanto es así que algunos de los más antiguos de España están aquí, particularmente entre las provincias de Lugo y Orense; estos son los más populares y visitados tanto por su antigüedad como por su tamaño (si te acercas a verlos en las próximas semanas puedes aprovechar para vivir las tradiciones locales ligadas a las castañas y el magosto):

Castaño de Pumbariños, en Lugo

Está en Parada de Sil, en el corazón de la Ribeira Sacra y del Souto de Rozabales; tiene una antigüedad de más de 1.000 años; su tronco grueso (13 metros...) y retorcido es casi monumental y es, sin duda, uno de los castaños más antiguos de España e incluso de Europa, superado solo por dos castaños italianos, el de La Mila (en Calabria) y el Hundred Horse (en Bronte, Sicilia), este último pasa de hecho por ser el castaño más antiguo del mundo pues se estima que supera de largo los 2.000 años.

Es, sin duda, un árbol singular (así está reconocido) e imponente porque supera los 15 metros de altura y tiene cavidades en su base.

Castaño de Pumbariños | Imagen cortesía de Turismo de A Ribeira Sacra

Castaño de Ramil, en Lugo

Este castaño lleva más e 800 años guardando el Camino de Santiago francés a su paso por Triacastela; seguro que en sus primeros años no llamaba la atención de los peregrinos pero hace ya mucho tiempo que es imposible no fijarse en él si se recorre el Camino Francés aunque solo sea por los 9 metros de perímetro de su tronco, sus 22 metros de altura y sus peculiares formas y huecos.

Además este castaño se incluyó, en en el año 2022, en el catálogo de árboles singulares de Galicia por su valor tanto natural como cultural.

Castaño de Entrambosríos | Imagen cortesía de Turismo de A Ribeira Sacra

Castaño de Entrambosríos

Sus 15 metros de altura y 9 de perímetro, además de sus 700 años de antigüedad, hacen de este castaño un árbol singular de Galicia (y de España); está en un bosque de castaños centenarios en el que podrás ver, además, molinos tradicionales y sequeiros (construcciones de piedra y madera hechas para servir como secaderos de castañas).

Como el de Pumbariños, este castaño está en la localidad de Parada de Sil, en plena zona de la Ribeira Sacra.