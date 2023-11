¿Sabes cuáles son los mejores lugares de España para recoger setas?

El turismo micológico gana adeptos año a año, si eres de los que lleva tiempo gozando de él seguro que sabes cuáles son los mejores momentos y lugares para recoger setas pero en cambio si eres un novato en la materia lo primero que te preguntarás es precisamente eso ¿cuándo y dónde se pueden recoger setas en España?

Para el ‘cuándo’ no hay una respuesta exacta más allá de algo tan genérico y amplio como decir ‘en otoño’ y es que el hecho de que haya más o menos setas que recoger (o ninguna) depende en gran medida de la meteorología; a lo que sí podemos responder con un poco más de certeza es a cuáles son los mejores lugares de España para recoger setas, o al menos cuáles son algunos de los lugares más recomendados para dedicarse a esta tarea.

Setas | Pixabay

Antes de recomendarte algunos lugares para disfrutar del turismo micológico, y tras haberte advertido de la importancia de la meteorología para el buen surgir de las setas (nacen después de la lluvia, no antes…), un apunte a modo de recordatorio: no se puede recoger cualquier seta ni recogerlas de cualquier manera, es más, hay lugares que incluso exigen la obtención de un permiso para participar en su recolección; si quieres evitarte disgustos tanto de salud como económicos (vía multa) recuerda que debes informarte muy bien acerca de qué tipo de setas se pueden encontrar en la zona que has elegido y cuáles no debes ni tan siquiera tocar.

¿Consejos generales que no debes olvidar? Lleva una navaja para cortar las setas sin arrancarlas y una cesta de mimbre para ir guardándolas.

Dicho esto, vayamos a lo interesante ¿cuáles son algunos de los mejores lugares de España pare recoger setas? Te sugerimos cinco:

Setas | Pixabay

Bosque de Muniellos, en Asturias

Cualquier excusa es buena para visitar este bosque, el mayor robledal de España y uno de los mejor conservados de Europa, en otoño pero el turismo micológico nos da, probablemente, la mejor (o al menos la más sabrosa…) y es que la diversidad micológica de este bosque es brutal: hasta 400 variedades de setas se pueden localizar en él.

El Parque Micológico Ultzama, en Navarra

Navarra es una de las regiones con mayor tradición en lo que a la micología se refiere, de ahí que se pusiera en marcha en 2006 un proyecto que cuida del entorno y lo protege del abuso en lo que a la recolección de setas y hongos se refiere; es el Parque Micológico Ultzama y ahí se pueden recoger especies de setas como las trompetas, rebozuelos o palometas.

Parque Natural del Montseny, en Barcelona

En Cataluña hay mucha tradición micológica y los amantes de esta actividad saben bien que el Montseny es un lugar ideal para recoger setas ¿qué setas? Dicho de otro modo ¿cuáles son las más comunes de esta zona? níscalos, trompetas y negrillas.

Navaleno, en Soria

En los bosques de pino negro de esta zona crecen hasta 150 especies de hongos diferentes, razón por la que Navaleno es una de las zonas más populares para la recogida de setas en nuestro país; ¿las setas más populares de la zona? Boletus, císcalos y setas de cardo para empezar, también pies azules, parasoles y amanitas cesáreas.

Valle de Ambroz, en Extremadura

El Valle de Ambroz celebra su otoño mágico por muchas razones entre las que está la abundancia de setas; aquí podrás recoger císcalos, boletos aéreos y amanitas cesárea.