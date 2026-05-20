Descubre la Casa-Museo de Unamuno de Salamanca: dónde se encuentra y por qué merece la pena visitarla

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la preciosa ciudad de Salamanca, donde nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la Casa-Museo de Unamuno, ubicada en el casco histórico de la ciudad.

Construida en el siglo XVIII, fue una residencia perteneciente a la Universidad y es especialmente conocida por haber sido el lugar donde vivió Miguel de Unamuno cuando fue Rector por primera vez. Desde los años 50 del pasado siglo, es un museo dedicado a su vida y estancia del escritor en Salamanca. Además, está integrada en el Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca.

Casa-Museo de Unamuno, a través de su historia

Casa Museo de Unamuno | Imagen cortesía de Turismo de Castilla y León

Para comenzar, debemos saber que el claustro universitario aprobó la construcción del edificio a principios de junio de 1758 y fue construido desde ese año hasta 1762. Fue el arquitecto Andrés García de Quiñones, autor del Ayuntamiento ubicado en la Plaza Mayor quien se encargó de trazarlo como Casa del Rector, así como espacio administrativo de la Universidad.

Miguel de Unamuno vivió en esta ciudad como profesor y catedrático de griego clásico. Así pues, cuando obtuvo el puesto de Rector en 1900, comenzó a vivir en esta casa. De hecho, fue en el segundo piso de esta construcción donde Unamuno escribió no solamente sus poemas, sino también gran parte de sus novelas. Eso sí, no fue hasta 1952 cuando se realizaron las primeras labores de adaptación del que iba a ser el Museo de Miguel de Unamuno.

De esta forma, no solamente se colocan los muebles en el segundo piso, sino que se sitúa la biblioteca personal del escritor con sus más de 6.000 volúmenes que fue cedida a la Universidad. Entre 1976 y 1977 se llevó a cabo un amplio proceso para acondicionar los espacios de la casa, con la firme intención de proporcionar ambientación histórica para recrear el ambiente de ese día a día de Miguel. Este proceso finaliza en 1996, cuando se abren las puertas de este museo.

Casa-Museo de Unamuno, a través de sus características

Casa Museo de Unamuno | Imagen cortesía de Turismo de Castillo y León

El edificio está adosado a la fachada plateresca de las Escuelas Mayores y se encuentra en la calle Libreros, en pleno casco antiguo. Toda la ornamentación está centrada en la portada, en cuya parte superior se encuentra el escudo de la Universidad de Salamanca y donde también se puede leer lo siguiente: “Omnium scientiarum princeps Salmantica docet”, es decir, “La Universidad de Salamanca, primera en el conocimiento, enseña”.

Además, estamos ante una construcción de planta rectangular edificada en tres plantas. En la baja, destaca la estancia conocida como ‘Salón Rectoral’, que servía para celebrar las reuniones del claustro y fue usada por el propio Unamuno como espacio de trabajo. La primera planta está dedicada a la vivienda familiar, conservando mobiliario y objetos personales de Unamuno, mientras que, la segunda, está dedicada a la investigación y custodia de cartas, así como fotografías y manuscritos del escritor. Sin duda, una de las visitas imprescindibles si decides poner rumbo a Salamanca. ¡No te dejará indiferente!