Lugares de Sevilla donde se ha grabado Berlín y la Dama del Armiño: La Torre del Oro, Plaza de España y el Puente de Triana

Berlín y la Dama del Armiño, la nueva entrega del universo de La Casa de Papel, convierte Sevilla en el gran escenario del próximo golpe liderado por Berlín. La serie de Netflix ha rodado en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, utilizando escenarios históricos y rincones reconocibles para reforzar la estética elegante y sofisticada que caracteriza al personaje interpretado por Pedro Alonso.

Entre las localizaciones sevillanas que aparecen en la serie destacan el Puente de Triana, el entorno del Guadalquivir y la Torre del Oro, además del Patio de Banderas con vistas a la Giralda, el Palacio del Marqués de la Motilla en la calle Cuna y la Facultad de Bellas Artes de la calle Laraña. También se han rodado escenas en varias calles del casco histórico, convirtiendo a Sevilla en un personaje más dentro de la trama.

Aunque el rodaje también pasó por ciudades como Madrid, San Sebastián o Peñíscola, es Sevilla la que concentra buena parte del protagonismo visual de la serie, reforzando el papel central de la capital andaluza en esta despedida del icónico personaje de Berlín.