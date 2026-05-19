La playa paradisiaca que parece Maldivas pero está en España: Es una de las mejores del mundo y tiene aguas cristalinas

Recientemente te hablábamos del ranking The World's 50 Best Beaches que recoge las 50 mejores playas del planeta, entre las que se encuentra la Cala Macarella, situada en la costa sur de Menorca (Islas Baleares).

El puesto número 12 en la clasificación internacional, elaborada por expertos en turismo y viajes que selecciona los arenales más espectaculares del planeta. En la lista aparecen destinos exóticos de Filipinas, Fiyi o el propio archipiélago de Maldivas, pero también una joya española capaz de competir con ellos.

Es uno de los paisajes más icónicos de Baleares y sus aguas transparentes y de intenso color azul recuerdan a muchas de las playas más famosas de Maldivas, mientras que la arena fina y el entorno natural crean una imagen casi paradisíaca.

A diferencia de los resorts privados del océano Índico, Macarella mantiene un entorno mucho más salvaje y mediterráneo. La cala está rodeada de pinares, acantilados y senderos naturales, algo que le da una personalidad distinta frente a los destinos tropicales más exclusivos.

¿Por qué la comparan con Maldivas?

Las comparaciones entre Cala Macarella y Maldivas se deben principalmente al color del agua y a la tranquilidad del entorno. En días soleados, el mar adquiere tonos turquesa muy similares a los que han convertido al archipiélago asiático en uno de los destinos más deseados del mundo.

Además, la poca profundidad cerca de la orilla y la transparencia del agua permiten disfrutar de una experiencia muy parecida a la de muchas playas tropicales, pero sin salir de Europa.

Otro de los puntos fuertes de la cala menorquina es su conservación. El acceso limitado durante el verano y la protección natural del entorno ayudan a mantener intacta su belleza, algo cada vez más valorado en los rankings internacionales.

Mientras que viajar a Maldivas suele implicar vuelos largos y presupuestos elevados, Cala Macarella ofrece un paisaje de aspecto tropical mucho más cerca para los viajeros europeos. Esa mezcla entre belleza paradisíaca y accesibilidad es una de las razones por las que Menorca se ha consolidado como uno de los destinos más deseados del Mediterráneo.

Muy cerca de la playa también se encuentra Cala Macarelleta, una pequeña cala de aguas cristalinas que completa uno de los rincones más espectaculares de toda España.

Cómo llegar a Cala Macarella

La cala está situada en el municipio de Ciutadella, al sur de Menorca. Durante los meses de verano, el acceso en coche está restringido y la forma más habitual de llegar es mediante autobús lanzadera o caminando a través del Camí de Cavalls, una de las rutas más populares de la isla.

El sendero ofrece vistas espectaculares de la costa menorquina y permite descubrir otras calas cercanas de gran belleza.