10 pequeños museos que no te puedes perder en Madrid

Cuando pensamos en museos madrileños nos vamos, inevitablemente, al triángulo que forman el Museo Del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza; ciertamente no es para menos, estas tres pinacotecas son tres joyas que no en vano están entre los museos más visitados del mundo (en particular el Reina Sofía y el Prado); ahora bien, en Madrid, tanto en la capital como fuera de ella, hay pequeños museos que abren sus salas a la sombra de estos tres gigantes y sorprenden siempre gratamente a quienes se animan a visitarlos ¿sabes cuáles son y dónde están? Eso es lo que vamos a contarte a continuación:

Museo del Romanticismo

Museo del Romanticismo | De manuel m. v. from Valdemoro, Spain - Madrid, Museo del Romanticismo, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68614728

Empezamos por el Museo del Romanticismo que, aunque tiene algún espacio cerrado por remodelación, se puede visitar; está en el número 13 de la calle San Mateo y es una muestra magnífica del estilo de vida de la alta burguesía en la época del Romanticismo; el museo, que ocupa un palacete en el corazón de Madrid, recrea la vida cotidiana de la época y expone obras de gran valor artístico y es que se trata, en realidad, de una casa museo única.

Museo Naval

Museo Naval | De M.Peinado from Alcalá de Henares, España - 001890 - Madrid, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26521369

Pues no, Madrid no tiene playa, ni puerto, ni astilleros… pero sí Museo Naval, un pequeño museo que fue remodelado hace poco y que luce, si cabe, más bello; se trata de un museo histórico, cuya historia comienza allá por el SXVIII aunque su inauguración oficial tuvo lugar ya en 1843. Su ubicación no puede ser más notable, ocupa el número 3 del Paseo Del Prado; además visitarlo es gratis (aunque solicita una aportación voluntaria de 3 euros que, créenos, una vez recorras sus salas darás por más que bien invertida).

Museo Cerralbo

Museo Cerralbo | De Tim Adams - Trabajo propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36312845

Nos vamos al número 17 de la calle Ventura Rodríguez porque allí podemos visitar un pequeño y magnífico museo, el Museo Cerralbo; se trata de un museo del S.XX ubicado en un palacio del S.XXI, es por tanto un palacio - museo en el que se exponen las colección del XVII Marqués de Cerralbo y su familia, quienes vivieron en él a finales del S.XIX y principios del S.XX. Lo interesante de este palacio - museo no es solo lo que en él se expone sino su arquitectura y su interiorismo y decoración, no podrás evitar fijarte en sus lámparas, sus espejos, sus objetos de porcelana, sus muebles… Si pasear el Museo del Romanticismo es visitar a un rico burgués de esa época, pasear el Museo Cerralbo es visitar a un aristócrata de un siglo largo atrás.

Museo Lázaro Galdiano

Museo Lázaro Galdiano | De Luis García, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33944111

Este museo ocupa un antiguo palacete en la zona noble de Madrid, en la calle Serrano, en pleno Barrio de Salamanca; fue inaugurado en 1951 y exhibe obras De Goya, de El Greco, de Zurbarán y de El Bosco (ahí es nada…); eso además de piezas de bronce, cerámica, cristal y textiles de incalculable valor, también medallas y armas excepcionales. Una curiosidad ¿sabías que en este museo se organizaron en su día tertulias literarias? Pues así era… y en ellas participaron gentes del nivel de Emilia Pardo Bazón, Unamuno o Rubén Darío. La pena es que la biblioteca solo está abierta para investigadores… pero podemos estar atentos a las exposiciones temporales porque en ellas se muestran habitualmente fondos de la biblioteca (fondos que incluye, por ejemplo, cartas manuscritas de Lope de Vega).

Casa-Museo Lope de Vega

Estudio de Lope de Vega | Imagen cortesía de la Comunidad de Madrid (Casa Museo de Lope de Vega)

Y, ya que hablamos de Lope de Vega, nos vamos a su casa - museo; se trata de una casa construida en el S.XVI en la calle Cervantes y en la que vivió Lope de Vega desde 1610 hasta su muerte en 1635; es museo desde hace casi un siglo y lo primero que debes saber es que la casa que visitamos hoy es una suerte de reconstrucción de la vivienda original del escritor porque a lo largo y ancho de los tres siglos en los que fue pasando de propietario en propietario tras la muerte de Lope sufrió varias reformas; con todo, tras la remodelación que se llevó a cabo para convertirla en museo tratando de recuperar su estructura original, podemos hacernos una idea de cómo vivía el genial escritor del Siglo de Oro porque, además, se han recuperado algunos muebles que estaban en la casa en vida de Lope y habían sido donados tras su muerte. Ten en cuenta que las visitas a esta casa - museo son guiadas y hay que reservarlas con cierta antelación.

Museo del Escritor

Museo del Escritor | Imagen cortesía de Museo del Escritor

Podríamos decir que este museo es para los muy frikies de la literatura… porque se trata de un museo en el que se exponen más de 200 objetos personales de decenas de escritores en lengua española; no están ahí por ser objetos de especial valor artístico, aunque en algún caso cabe que también lo sean, sino por haber pertenecido y haber sido utilizados por escritores notables de nuestra tradición literaria: allí están las gafas de pasta dura y el gorro ruso de Julio Cortázar, un dibujo de Federico García Lorca, la cartuzahera de Miguel Delibes, unas plumas de Borges, unas gafas de Benedetti, un pisa pálieles de Rubén Darío… ¿Lo mejor de este museo? Sus posibilidades porque si bien exhibe unos 200 objetos de escritores, conserva en realidad más de 5000 así que seguro que lo iremos viendo crecer. Está en la calle Galileo número 52.

Museo Sorolla

Patio andaluz. Museo Sorolla | De Quinok - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48625107

No nos resistimos a incluir en esta lista al Museo Sorolla, aunque está actualmente en rehabilitación y no tiene prevista su reapertura hasta principios de 2026; a cuenta del centenario del pintor, este pequeño museo ha ganado algo más de popularidad pero goza en todo caso de menos fama de la que merece y es que está ubicado en en un palacete que sirvió de taller y vivienda al pintor, quien vivía en él con su mujer y sus tres hijos; pasear este museo no solo nos permite disfrutar de las magníficas obras de este pintor sino adentrarnos en su vida, en sus rincones personales, casi en su intimidad… Lástima que no podamos disfrutarlo durante 2025 pero seguro que nos deleitará de nuevo tras su reapertura, mientras tanto lo que sí puedes hacer es consultar en su web los préstamos del museo porque los cuadros que se exponen en él habitualmente se expondrán en otros museos durante el año 2025.

Seguro que sabes que no solo hay arte en Madrid capital, también más allá de ella (¿cómo dudarlo existiendo los Reales Sitios de Aranjuez y El Escorial, por ejemplo? Pues bien, también hay pequeños museos que se nos antojan deliciosos fuera de la capital (y sin salir de Madrid):

Museo Picasso en Buitrago de Lozoya

Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya (en su interior está el Museo Picasso) | De Diego Sanz Siguero - Trabajo propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4269224

Cuando pensamos en la obra de Picasso pensamos en las grandes pinacotecas o en museos que llevan su nombre como el ubicado en Barcelona pero ¿sabías que también hay un Museo Picasso en la Sierra Norte de Madrid? Concretamente, en Buitrago de Lozoya; está ubicado en el ayuntamiento de la localidad y las obras de Picasso que se exponen en él han sido donadas en su totalidad por Eugenio Arias a la Diputación de Madrid ¿y por qué atesoraba Eugenio Arias, un barbero exiliado, estas obras? Porque era el barbero de Picasso… El buen barbero donó su colección picassiana, compuesta por 65 obras, a Madrid con una única condición: que fuera expuesta en su localidad natal: Buitrago de Lozoya.

Casa de Falúas Reales en Aranjuez

Museo de Falúas | Imagen cortesía de Patrimonio Nacional

En Aranjuez, junto a su majestuoso palacio y sus jardines, está el Jardín del Príncipe, que es el jardín privado más grande Europa y, dentro de este jardín, no solo disfrutaremos de una excepcional riqueza botánica o de la belleza y encanto de su estanque chinesco sino que también podremos visitar algún que otro pequeño museo como la Casa de Falúas Reales, donde se exponen las falúas con las que los monarcas españoles navegaban el río Tajo, verdaderas piezas de arte, verdaderas piezas de museo.

Casa del Labrador en Aranjuez

Casa del Labrador | Imagen cortesía de Patrimonio Nacional

La Casa del labrador es otra de las joyas que podremos visitar en el Jardín del Príncipe de Aranjuez; se trata de un palacete que fue construido a modo de pabellón de caza o casa de campo, su riqueza arquitectónica y decorativa salta a la vista y recorrer sus estancias es un placer del que no debes privarte, descubrirás en él auténticas joyas como un escritorio labrado todo él en malaquita. ¿La mala noticia? En realidad no es tan mala… pero nos sucede algo parecido al Museo Sorolla: la Casa del Labrador lleva varios años cerradas por obras urgentes de rehabilitación, ahora bien, estas obras acaban de terminar y se espera que este pequeño museo se pueda visitar de nuevo a partir del próximo otoño, este mismo año.

Museo del Cine en Villarejo de Salvanés

Museo del Cine | Imagen cortesía de turismo de Villarejo de Salvanés

Cerramos nuestro paseo museístico por Madrid en Villarejo de Salvanés porque allí, en el antiguo Cine París, está el primer museo del cine profesional y tecnológico de España; este pasa por ser uno de los museos más sorprendentes de Madrid por su notable tamaño y por sus exposiciones temáticas, allí se exponen más de 500 proyectos y entre ellos hay dos que pertenecieron a los mismísimos hermanos Lumière; eso además de miles de carteles cinematográficos.