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San Isidro en Madrid 2026: Todos los conciertos gratis de este fin de semana
Madrid entra en los días grandes de San Isidro 2026 con una potente agenda de conciertos gratuitos del 14 al 17 de mayo, con escenarios repartidos por toda la ciudad y artistas como Fangoria, Los Chunguitos, La Bien Querida o Celtas Cortos.
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Madrid ya está celebrando por todo lo alto las Fiestas de San Isidro Labrador 2026, su patrón, y como cada año tienen una programación muy completa con actividades, talleres y conciertos gratuitos.
Aunque la música en vivo comenzó el pasado viernes 8 de mayo, con conciertos como el de David Otero, Demarco Flamenco o Carlangas, los días "fuertes" vienen ahora, desde este mismo jueves 14 de mayo.
Los escenarios del Parque de San Isidro, la Plaza Mayor, Las Vistillas y Matadero se llenarán de ambiente y una multitud de personas dispuestas a disfrutar de las fiestas más castizas.
Conciertos gratis por San Isidro del 14 al 17 de mayo
Jueves 14 de mayo
Escenario Plaza Mayor
- 19:00 horas: Aniversario de Los40 con artistas como Miguel Ríos, Alejo Stivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, OBK, Amistades Peligrosas, Marilia de Ella Baila Sola, Nena Dacone o DePol.
Escenario Jardines de las Vistillas
- 19:00 horas: El Nuevo Madriz, con Ruptura DJ + Pablito Tedeka
- 20:30 horas: REBE
- 22:00 horas: HENS
Escenario Matadero Madrid
- 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Nuevo Versalles
Parque de San Isidro - Escenario Principal
- 20:30 horas: Vicente Calderon
- 22:00 horas: Rubén Pozo y los Chicos de la Curva
- 23:59: Fernanda Arrau DJ Set
Viernes 15 de mayo
Escenario Plaza Mayor
- 21:30 horas: Banda Sinfónica Municipal de Madrid - Homenaje a Sara Montiel con Nuria Fergó
Escenario Jardines de las Vistillas
- 12:30 horas: La hora del Vermú: Gilda Club: Yahaira Y Digues DJ SET
- 18:00 horas: 46 premios rock Villa de Madrid
- 21:45 horas: Camellos
Escenario Matadero
- 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Gran Rocksest
Parque de San Isidro - Escenario Principal
- 20:30 horas: Pablo Pueblo DJ SET
- 21:30 horas: Las Kétchup
- 22:30 horas: Los Chungitos y Familia
- 23:59 horas: Tiraya y Patataonstereo DJ Set
Sábado 16 de mayo
Escenario Plaza Mayor
- 20:00 horas: La Bien Querida
- 21:45 horas: Baiuca
Escenario Jardines de las Vistillas
- 13:15 horas: Mari Pepa de Chamberí
- 14:30 horas: La hora del vermú - Espada y Jotapop Dj Set
- 20:30 horas: Las Dianas
- 22:00 horas: Triángulo de Amor Bizarro
Escenario Matadero Madrid
- 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Invictus
Parque de San Isidro - Escenario Principal
- 20:30 horas: Amore
- 22:00 horas: Fangoria
- 23:59 horas: Cascales DJ Set
Domingo 17 de mayo
Escenario Plaza Mayor
- 20:00 horas: Las Migas
- 21:30 horas: Juerga Flamenca con Montoya & Carmona
Escenario Jardines de las Vistillas
- 14:00 horas: Olga María Ramos
- 20:30 horas: Flashback con Ochoymedio DJ Set
Escenario Matadero
- 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Panther Show
Parque de San Isidro - escenario principal
- 20:00 horas: La Paloma
- 21:30 horas: Xavibo
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