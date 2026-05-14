San Isidro en Madrid 2026: Todos los conciertos gratis de este fin de semana

Madrid ya está celebrando por todo lo alto las Fiestas de San Isidro Labrador 2026, su patrón, y como cada año tienen una programación muy completa con actividades, talleres y conciertos gratuitos.

Aunque la música en vivo comenzó el pasado viernes 8 de mayo, con conciertos como el de David Otero, Demarco Flamenco o Carlangas, los días "fuertes" vienen ahora, desde este mismo jueves 14 de mayo.

Los escenarios del Parque de San Isidro, la Plaza Mayor, Las Vistillas y Matadero se llenarán de ambiente y una multitud de personas dispuestas a disfrutar de las fiestas más castizas.

Conciertos gratis por San Isidro del 14 al 17 de mayo

Jueves 14 de mayo

Escenario Plaza Mayor

19:00 horas: Aniversario de Los40 con artistas como Miguel Ríos, Alejo Stivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, OBK, Amistades Peligrosas, Marilia de Ella Baila Sola, Nena Dacone o DePol.

Escenario Jardines de las Vistillas

19:00 horas: El Nuevo Madriz, con Ruptura DJ + Pablito Tedeka

20:30 horas: REBE

22:00 horas: HENS

Escenario Matadero Madrid

20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Nuevo Versalles

Parque de San Isidro - Escenario Principal

20:30 horas: Vicente Calderon

22:00 horas: Rubén Pozo y los Chicos de la Curva

23:59: Fernanda Arrau DJ Set

Viernes 15 de mayo

Escenario Plaza Mayor

21:30 horas: Banda Sinfónica Municipal de Madrid - Homenaje a Sara Montiel con Nuria Fergó

Escenario Jardines de las Vistillas

12:30 horas: La hora del Vermú: Gilda Club: Yahaira Y Digues DJ SET

18:00 horas: 46 premios rock Villa de Madrid

21:45 horas: Camellos

Escenario Matadero

20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Gran Rocksest

Parque de San Isidro - Escenario Principal

20:30 horas: Pablo Pueblo DJ SET

21:30 horas: Las Kétchup

22:30 horas: Los Chungitos y Familia

23:59 horas: Tiraya y Patataonstereo DJ Set

Sábado 16 de mayo

Escenario Plaza Mayor

20:00 horas: La Bien Querida

21:45 horas: Baiuca

Escenario Jardines de las Vistillas

13:15 horas: Mari Pepa de Chamberí

14:30 horas: La hora del vermú - Espada y Jotapop Dj Set

20:30 horas: Las Dianas

22:00 horas: Triángulo de Amor Bizarro

Escenario Matadero Madrid

20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Invictus

Parque de San Isidro - Escenario Principal

20:30 horas: Amore

22:00 horas: Fangoria

23:59 horas: Cascales DJ Set

Domingo 17 de mayo

Escenario Plaza Mayor

20:00 horas: Las Migas

21:30 horas: Juerga Flamenca con Montoya & Carmona

Escenario Jardines de las Vistillas

14:00 horas: Olga María Ramos

20:30 horas: Flashback con Ochoymedio DJ Set

Escenario Matadero

20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Panther Show

Parque de San Isidro - escenario principal