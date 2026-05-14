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San Isidro en Madrid 2026: Todos los conciertos gratis de este fin de semana

Madrid entra en los días grandes de San Isidro 2026 con una potente agenda de conciertos gratuitos del 14 al 17 de mayo, con escenarios repartidos por toda la ciudad y artistas como Fangoria, Los Chunguitos, La Bien Querida o Celtas Cortos.

Imagen de archivo de un concierto

Foto de iStock / Vídeo: Irene Picazo

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Irene Picazo
Publicado:

Madrid ya está celebrando por todo lo alto las Fiestas de San Isidro Labrador 2026, su patrón, y como cada año tienen una programación muy completa con actividades, talleres y conciertos gratuitos.

Aunque la música en vivo comenzó el pasado viernes 8 de mayo, con conciertos como el de David Otero, Demarco Flamenco o Carlangas, los días "fuertes" vienen ahora, desde este mismo jueves 14 de mayo.

Los escenarios del Parque de San Isidro, la Plaza Mayor, Las Vistillas y Matadero se llenarán de ambiente y una multitud de personas dispuestas a disfrutar de las fiestas más castizas.

Conciertos gratis por San Isidro del 14 al 17 de mayo

Jueves 14 de mayo

Escenario Plaza Mayor

  • 19:00 horas: Aniversario de Los40 con artistas como Miguel Ríos, Alejo Stivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, OBK, Amistades Peligrosas, Marilia de Ella Baila Sola, Nena Dacone o DePol.

Escenario Jardines de las Vistillas

  • 19:00 horas: El Nuevo Madriz, con Ruptura DJ + Pablito Tedeka
  • 20:30 horas: REBE
  • 22:00 horas: HENS

Escenario Matadero Madrid

  • 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Nuevo Versalles

Parque de San Isidro - Escenario Principal

  • 20:30 horas: Vicente Calderon
  • 22:00 horas: Rubén Pozo y los Chicos de la Curva
  • 23:59: Fernanda Arrau DJ Set

Viernes 15 de mayo

Escenario Plaza Mayor

  • 21:30 horas: Banda Sinfónica Municipal de Madrid - Homenaje a Sara Montiel con Nuria Fergó

Escenario Jardines de las Vistillas

  • 12:30 horas: La hora del Vermú: Gilda Club: Yahaira Y Digues DJ SET
  • 18:00 horas: 46 premios rock Villa de Madrid
  • 21:45 horas: Camellos

Escenario Matadero

  • 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Gran Rocksest

Parque de San Isidro - Escenario Principal

  • 20:30 horas: Pablo Pueblo DJ SET
  • 21:30 horas: Las Kétchup
  • 22:30 horas: Los Chungitos y Familia
  • 23:59 horas: Tiraya y Patataonstereo DJ Set

Sábado 16 de mayo

Escenario Plaza Mayor

  • 20:00 horas: La Bien Querida
  • 21:45 horas: Baiuca

Escenario Jardines de las Vistillas

  • 13:15 horas: Mari Pepa de Chamberí
  • 14:30 horas: La hora del vermú - Espada y Jotapop Dj Set
  • 20:30 horas: Las Dianas
  • 22:00 horas: Triángulo de Amor Bizarro

Escenario Matadero Madrid

  • 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Invictus

Parque de San Isidro - Escenario Principal

  • 20:30 horas: Amore
  • 22:00 horas: Fangoria
  • 23:59 horas: Cascales DJ Set

Domingo 17 de mayo

Escenario Plaza Mayor

  • 20:00 horas: Las Migas
  • 21:30 horas: Juerga Flamenca con Montoya & Carmona

Escenario Jardines de las Vistillas

  • 14:00 horas: Olga María Ramos
  • 20:30 horas: Flashback con Ochoymedio DJ Set

Escenario Matadero

  • 20:30 horas: Verbena San Isidro con Orquesta Panther Show

Parque de San Isidro - escenario principal

  • 20:00 horas: La Paloma
  • 21:30 horas: Xavibo
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