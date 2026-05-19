La maleta de mano de Aldi que cuesta menos de 40 euros y es ideal para subir al avión: Todavía no está agotada

Sabemos que una de las cosas más importantes a la hora de planificar un viaje es hacer el equipaje y dentro de esta decisión, saber qué maleta vas a llevar es indispensable, por eso hace poco te contábamos las medidas y precios por aerolínea del equipaje de mano gratis en 2026.

Pero si hay algo que nos gusta en Viajestic es encontrar auténticos chollazos y siempre estamos en la búsqueda de maletas ideales para viajar. Como es el caso de esta maleta de Aldi, que todavía no está agotada... ¡por que sale a la venta el 20 de mayo!

La cadena alemana ha lanzado una maleta de cabina que promete convertirse en el imprescindible de las escapadas de verano gracias a su diseño práctico, sus múltiples compartimentos y un precio difícil de igualar: 39,99 euros.

Maleta de cabina de Aldi | Aldi

El modelo, disponible en Aldi a partir del 20 de mayo, cuenta con unas dimensiones aproximadas de 55 x 38 x 21,5 centímetros, medidas compatibles con muchas aerolíneas para viajar en cabina sin necesidad de facturar. Además, tiene una capacidad cercana a los 30 litros y soporta hasta 11 kilos de carga, por lo que resulta perfecta para escapadas de varios días.

Uno de sus grandes atractivos es su diseño pensado para facilitar los viajes. Incluye compartimento para portátil, cerradura TSA integrada, portabebidas desplegable y un práctico gancho lateral que ayuda a transportar bolsas o accesorios adicionales. A eso se suma su estructura rígida y sus ruedas multidireccionales, que permiten moverla cómodamente por aeropuertos y estaciones.

Otro punto a favor es su relación calidad-precio. Frente a otras maletas similares que suelen superar ampliamente los 60 o 70 euros, Aldi apuesta por una opción mucho más asequible sin renunciar a detalles cada vez más demandados por los viajeros frecuentes.

Eso sí, al tratarse de una oferta temporal del bazar de Aldi, la disponibilidad será limitada y todo apunta a que volverá a agotarse rápidamente, como ya ha ocurrido con otros accesorios de viaje de la marca que se han hecho virales en redes sociales.