Todo sobre la Basílica de Santa Eulalia de Mérida: ¿sabías que se erigió en el lugar donde la Santa fue martirizada?

Ponemos rumbo a Mérida, capital de Extremadura, donde tenemos la suerte de toparnos con un sinfín de monumentos y construcciones verdaderamente de ensueño. Entre la gran cantidad de ellos, hay uno que llama poderosamente la atención. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la basílica martirial de Santa Eulalia. De hecho, se considera como un núcleo muy importante del nacimiento del cristianismo en la Península Ibérica.

Según los investigadores, estamos ante el primer templo cristiano que se construyó en Hispania tras la Paz del Emperador Constantino. Además, esta iglesia se edificó como basílica martirial en memoria de Eulalia de Mérida. Dadas las circunstancias, y durante los albores de la Edad Media, este templo se convirtió en lugar de peregrinaciones que llegaban no solamente desde el Occidente europeo, sino también del norte de África. Además, la noticia del martirio de Santa Eulalia se propagó por todo el imperio romano, hasta tal punto que, con sus reliquias, se erigieron numerosas construcciones.

Es importante tener en cuenta que esta construcción se enmarca en la historia de la Iglesia Emeritense y en su relación con los Papas. Es por eso que fue reerigida sobre los restos de la original en el siglo XIII por la Orden de Santiago. Además, hasta el siglo XIX, formó parte del Patrimoni Petri, es decir, del Patrimonio de la Santa Sede.

Basílica de Santa Eulalia de Mérida, a través de su historia

Se erigió extramuros de la ciudad antigua y es una preciosa construcción que se levantó, originalmente, en el siglo IV sobre el túmulo funerario de Santa Eulalia y en las inmediaciones donde, según la tradición, la niña mártir fue asesinada. Al tratarse de un templo famoso en la Cristiandad, rápidamente fue enriquecido por los obispos y arzobispos de Mérida.

Basílica de Santa Eulalia de Mérida | Imagen de José Luis Filpo Cabana, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El templo que conocemos en la actualidad se erigió en el siglo XIII sobre la misma planta de la construcción original, de la que se reaprovecharon algunos materiales. Un hecho que se produjo tras la reconquista de Mérida por parte del rey Alfonso IX. Más allá de su significado religioso, esta Basílica de Santa Eulalia merece la pena ser visitada y contemplada con detenimiento.

Entre otras cuestiones, porque es la única construcción plenamente medieval que podemos encontrar en Mérida. Destacan especialmente las capillas laterales al altar mayor, así como la puerta derecha de la fachada, de estilo románico y poco frecuente en Extremadura. Por si fuera poco, llama la atención el imponente artesonado que cubre las bóvedas, así como los capiteles y columnas.

El Hornito de Santa Eulalia, un monumento a destacar

En el atrio de la basílica podemos encontrar el conocido ‘Hornito’ que, según la tradición, se levanta sobre el lugar en el que la joven emeritense fue martirizada. En realidad, estamos ante una capilla votiva construida para que los peregrinos pudieran orar ante la Santa a cualquier hora del día, sin necesidad acceder al interior de la basílica. Destacan los restos utilizados de un templo romano dedicado al dios Marte, algo que se puede apreciar en la siguiente inscripción: “MARTI SACRVM VETTILLA PACVLI” (Consagrado a Marte. Vettilla, esposa de Páculo). ¡Muy curioso!