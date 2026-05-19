Las 15 mejores playas del mundo del 2026 y dos son españolas

Las playas paradisíacas vuelven a marcar tendencia en los viajes de 2026. El portal especializado The World's 50 Best Beaches ha publicado su esperado ranking anual con las 50 mejores playas del planeta, elaborado a partir de las votaciones de más de 1.000 expertos del sector turístico, periodistas de viajes, fotógrafos y creadores especializados.

La clasificación valora aspectos como la belleza natural, la conservación del entorno, la tranquilidad, la presencia de fauna, el nivel de masificación o la calidad del agua. El resultado es una selección de arenales espectaculares repartidos por todo el mundo y, entre ellos, aparece una playa española dentro del 'top 15'.

1. Entalula Beach (Filipinas)

La mejor playa del mundo en 2026 se encuentra en Palawan, Filipinas. Entalula Beach destaca por sus aguas turquesas, sus formaciones kársticas y su acceso limitado únicamente en barco, algo que ayuda a conservar su aspecto prácticamente virgen.

2. Fteri Beach (Grecia)

Ubicada en la isla de Cefalonia, Fteri Beach ocupa el segundo puesto gracias a sus impresionantes acantilados blancos y aguas cristalinas. Es una playa aislada a la que se llega en barco o tras una caminata exigente.

3. Wharton Beach (Australia)

Australia coloca una de sus joyas naturales en el podio. Wharton Beach, en Australia Occidental, es famosa por su arena blanca y por sus condiciones ideales para practicar surf y nadar lejos de grandes multitudes.

4. Nosy Iranja (Madagascar)

Este espectacular enclave de Madagascar enamora por el banco de arena que conecta dos islotes en mitad del océano Índico. El paisaje cambia con las mareas y ofrece una de las estampas más fotogénicas del ranking.

5. Mamanuca Beach (Fiyi)

Fiyi vuelve a aparecer entre las mejores playas del planeta gracias a Mamanuca Beach, un destino de aguas transparentes y arrecifes de coral que se ha convertido en referencia del turismo de lujo y del buceo.

6. Shoal Bay East (Anguila)

El Caribe también tiene representación destacada con Shoal Bay East, en Anguila. Esta playa es conocida por su larga extensión de arena fina y por el intenso color azul de sus aguas.

7. Dhigurah (Maldivas)

Maldivas no podía faltar en la lista. Dhigurah ofrece uno de los entornos más espectaculares del archipiélago y es especialmente popular entre quienes buscan nadar junto a tiburones ballena.

8. Playa Balandra (México)

Situada en Baja California Sur, Playa Balandra es uno de los grandes tesoros naturales de México. Su poca profundidad y sus aguas calmadas la convierten en una playa perfecta para relajarse.

9. Koh Rong (Camboya)

La isla camboyana de Koh Rong entra en el ‘top 10’ gracias a sus playas prácticamente vírgenes y a sus famosos fenómenos de bioluminiscencia nocturna.

10. Donald Duck Bay (Tailandia)

Esta playa ubicada en las islas Similan, en Tailandia, sorprende por sus enormes rocas graníticas y por ser uno de los mejores lugares del mundo para practicar snorkel y submarinismo.

11. Cayo de Agua (Venezuela)

El archipiélago de Los Roques coloca a Cayo de Agua entre las playas más impresionantes del planeta. Sus bancos de arena blanca y su entorno casi intacto son su gran atractivo.

12. Cala Macarella (España)

La representación española dentro de las 15 mejores playas del mundo llega desde Menorca. Cala Macarella, situada en las Islas Baleares, ocupa el puesto número 12 del ranking global.

Cala Macarella, Menorca | iStock

Esta cala menorquina es conocida por sus aguas color turquesa, la arena blanca y el entorno natural rodeado de pinares y acantilados. Además, suele aparecer de manera habitual en las listas de mejores playas de Europa gracias a su conservación y a la belleza del paisaje mediterráneo.

13. One Foot Island (Islas Cook)

One Foot Island es uno de los destinos más exclusivos del Pacífico Sur. La playa destaca por sus lagunas de agua transparente y por la tranquilidad extrema que ofrece a los visitantes.

14. Princess Diana Beach (Barbuda)

Barbuda rinde homenaje a Lady Di con esta playa de arena rosada situada en el Caribe. El lugar destaca por su aislamiento y por su ambiente prácticamente salvaje.

15. Turquoise Bay (Australia)

Australia vuelve a aparecer en el puesto 15 con Turquoise Bay, ubicada dentro del Cape Range National Park. Es una de las mejores playas del mundo para hacer snorkel gracias a la riqueza de su vida marina.

Otra playa española también entra en el ranking

Playa de Cofete | Imagen cortesía de Turismo de Fuerteventura

Además de Cala Macarella, España consigue otra presencia en el listado mundial. Playa de Cofete, en Fuerteventura, aparece en el puesto 39. Esta playa canaria es famosa por su paisaje salvaje, su enorme extensión de arena y el impresionante entorno montañoso del Parque Natural de Jandía.