El famoso pueblo de la costa de Italia que aplicará normas más estrictas para los turistas: desde grupos limitados a auriculares obligatorios

En muchos lugares del mundo se están endureciendo las normas para así evitar el turismo masivo, como es el caso del acceso a la Fontana di Trevi, que es de pago desde el pasado mes de febrero.

Y lo mismo está ocurriendo con algunos de los municipios más famosos de Cinque Terre, también en Italia. Uno de ellos es Vernazza, una localidad y municipio situado en la provincia de La Spezia (Liguria), que pondrá en marcha nuevas normas y restricciones a partir del 1 de enero de 2027.

Una de las principales medidas será la limitación de grupos turísticos organizados a un máximo de 25 personas. Aunque los menores de seis años no contabilizarán dentro del límite establecido y tampoco se aplicarán a excursiones escolares u operaciones de embarque y desembarque de transporte terrestre o marítimo, lo cierto es que las agencias turísticas podrían notar este cambio.

Además, el uso de auriculares también será obligatorio para grupos de más de 10 personas. De esta forma, los guías turísticos no podrán utilizar altavoces o algún otro tipo de dispositivo de amplificación sonora durante las visitas por el casco urbano.

El nuevo reglamento también recoge que los grupos organizados de turistas tendrán totalmente prohibido pararse en calles, escaleras o callejones donde se dificulte el paso de peatones, sobre todo en vías concurridas como Via Agostino del Santo, Via Carruggetto, Via San Francesco, Via Mazzini o Via San Giovanni. Además, si coinciden varios grupos en una misma zona, el último en llegar tendrá que mantenerse separado del resto para evitar aglomeraciones.

Con estas nuevas normas, el Ayuntamiento de Vernazza tiene como objetivo reducir el ruido y mejorar la convivencia de los vecinos con los turistas, proteger su tranquilidad y mejorar la movilidad de peatonal de las calles del pueblo.