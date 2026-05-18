Estos son los Castros más espectaculares que puedes visitar en Galicia

¿Sabías que se estima que en Galicia hay más de 3.000 Castros identificados? Es verdad que solo unos pocos han sido excavados y no digamos ya musealizados, ahora bien, esos pocos forman parte, sin lugar a dudas, de las visitas imperdibles de esta región. Estos asentamientos fortificados datan de entre los siglos VIII a.C. y. I d.C., se suele decir que son todos ellos Castros celtas pero lo cierto es que es más exacto hablar de cultura castreña, que era la imperante en la región galaica justo antes de la llegada de los romanos.

¿Y cómo eran estos castros? Se trataba de poblados construidos en zonas con buena visibilidad, muchas veces elevadas, y protegidos con murallas y fosos defensivos; las viviendas eran circulares y las calles estrechas porque se trataba de estructuras perfectamente adaptadas al terreno en el que eran construidas.

Galicia es una de las regiones europeas con mayor densidad de este tipo de asientos fortificados de este tipo y de la época inmediatamente anterior a la romana aunque buena parte de los castros identificados no han sido excavados y algunos están además muy dañados, ahora bien, entre los que sí han sido excavados hay algunos que son imperdibles: los de Viladonga y San Cibrao de Las para entender, desde un punto de vista arqueológico, cómo eran y funcionaban los castros, y los de Baroña y Santa Tecla por sus paisajes espectaculares:

Castro de Santa Tecla

Castro de Santa Tecla | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Es, probablemente, el castro más famoso de Galicia y también uno de los más grandes y de los más visitados y es que se trata de un castro con vistas: está ubicado sobre un monte del que toma su nombre y desde esta altura se puede ver la desembocadura del río Miño. Está ubicado cerca de La Guardia y poco más de una hora de Vigo.

En este castro llegaron a vivir varios miles de habitantes entre los siglos I a.C y d.C. y hoy es una visita más que recomendable porque cuenta con decenas de viviendas circulares restauradas y resulta muy fácil hacerse una idea de cómo era la vida entre sus murallas; además las vistas sobre el estuario del Miño entre Galicia y Portugal son espectaculares.

Castro de Baroña

Castro de Baroña | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Es el más bonito de todos los castros gallegos por su magnífica ubicación: está sobre una península rocosa, frente al Atlántico y junto a la playa, es de hecho uno de los castros costeros más espectaculares de Europa. Está ubicado cerca de Porto do Son, a apenas 45 minutos de Santiago de Compostela.

Su ubicación hace que no sea recomendable visitarlo en días de temporal o vientos fuertes, días que por otra parte no suelen darse más que en la época más dura del invierno gallego; en verano podrás no solo visitarlo a placer sino disfrutar de un estupendo día de playa en sus alrededores.

Castro de Troña

Castro de Troña | Imagen cortesía de Galicia

Está en el municipio de Ponteareas, en la provincia de Pontevedra y a poco más de media hora de Vigo; es uno de los castros de interior más interesantes: se conservan varias líneas de murallas, casas circulares y también rectagulares y además parte de los restos han sido reconstruidos para que podamos hacernos una idea más clara de como era este castro cuando estaba habitado.

Castro de Fazouro

Castro de Fazouro | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

El de Fazouro es un castro marítimo bien conservado, de hecho es uno de los mejor conservados de toda la costa cantábrica; está muy cerca de Foz, en la provincia de Lugo y a tan solo 20 minutos de Ribadeo, la famosa localidad de la playa de las Catedrales.

Castro de Viladonga

Castro de Viladonga | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Este castro, ubicado en el interior de la provincia de Lugo, a unos 25 minutos de Lugo ciudad, y es especialmente interesante porque nos permite entender cómo fue la transición entre la cultura castreña y la romanización: llama la atención por sus potentes murallas y su amplio sistema defensivo, además cuenta con un Museo Arqueológico excelente.

Castro de San Cibrao de Las

Castro de San Cibrao de Las | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Es, junto al de Santa Tecla, uno de los mayores castros de toda Galicia y es popularmente conocido como A Cidade (La Ciudad) porque está considerado como una ciudad fortificada prerromana; está a una media hora de Orense y es famoso por sus enormes murallas y porque cuenta ya con grandes zonas excavadas y un centro de interpretación moderno para entender como era la vida en tiempo de la cultura castreña.