El aeropuerto de España que estará cerrado hasta el 27 de mayo por reformas

En Viajestic siempre estamos al día de las últimas noticias que tengan que ver con aeropuertos, aerolíneas o viajes. Y es por eso que queremos contarte que un importante aeropuerto de España estará cerrado hasta finales de este mes de mayo.

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro permanecerá cerrado durante varias semanas debido a unas importantes obras de renovación en su pista principal. La infraestructura gallega, una de las más transitadas del noroeste de España, suspendió su actividad aérea el pasado 23 de abril y no volverá a operar vuelos hasta el próximo 27 de mayo.

La actuación, impulsada por Aena, tiene como objetivo modernizar y mejorar la seguridad de la pista de aterrizaje y despegue. Durante este periodo se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación del pavimento y actualización de distintos elementos operativos del aeropuerto.

El cierre afecta tanto a vuelos nacionales como internacionales y ha obligado a las aerolíneas a reorganizar sus operaciones habituales. Muchas rutas han sido desviadas a otros aeropuertos gallegos cercanos, principalmente los de Vigo y A Coruña, que están absorbiendo parte del tráfico de pasajeros previsto para estas semanas.

El aeropuerto compostelano mueve cada año millones de viajeros y es una de las principales puertas de entrada para el turismo en Galicia, especialmente para quienes realizan el Camino de Santiago. Por ello, las obras se han programado en una época de menor tráfico aéreo antes del inicio de la temporada alta de verano.

Aena recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas y revisar el aeropuerto de salida o llegada asignado durante estas semanas, ya que muchas compañías han modificado sus operaciones habituales mientras duren las obras.

Si se cumplen los plazos previstos, el aeropuerto recuperará su actividad normal a finales de mayo, justo antes del aumento de viajeros por las vacaciones estivales.