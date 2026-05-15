Dónde ver campos de amapolas en España antes de que desaparezcan

Cada año, cuando llega la primavera, España se tiñe de rojo gracias a la floración de los campos de amapolas. Su belleza es tan intensa como su brevedad, pues este espectáculo de la naturaleza dura apenas unos días y, si uno no está al tanto, puede perdérselo. No hay un día exacto en el que se produzca, sino que varía según el clima, pero finales de mayo suele ser la época ideal para disfrutar de los paisajes.

Si te preguntas dónde puedes ver los campos de amapolas, debes saber que se reparten por distintas partes de España. Castilla-La Mancha es la zona más famosa para hacerlo, pues en determinadas extensiones de tierra de Ciudad Real y Toledo hay grandes áreas de campos de amapolas que se tiñen de rojo entre abril y mayo.

Socúellamos es una de las zonas más fotogénicas, y allí las amapolas se extienden entre cultivos y caminos, siendo las causantes de que esta zona sea conocida como el mar rojo de La Mancha. En cuanto a Toledo, las amapolas crecen en campos abiertos cerca de viejas fortalezas y terrenos de secano, y crean un contraste precioso con el ocre de los cultivos.

Amapolas | Pixabay

Por supuesto, estas no son las únicas provincias en las que poder ver la floración de las amapolas. En Zamora y otras zonas de Castilla y León, la floración depende de las lluvias de primavera, pero cada año, sin falta, las amapolas aparecen dispersas entre campos de cereales y caminos rurales.

En Madrid, el aire ha ayudado a que las amapolas se extiendan por Morata de Tajuña, aunque también pueden verse en Móstoles o en Mejorada del Campo. Si hablamos de Barcelona, un lugar ideal para ver los paisajes teñidos de rojo es Santa Maria de Gallecs, y en Girona, destaca Besalú, un pueblo medieval que gana en encanto en esta época del año.

Sea como sea, hay algo que tienes que tener claro: las amapolas crecen de forma silvestre y suelen aparecer en llanuras agrícolas, bordes de caminos y cultivos de cereal o viñedo. Así pues, si te acercas hasta estos lugares, te será más fácil encontrarte con montones de amapolas que brillan con fuerza entre finales de abril y finales de mayo, dependiendo del año, de las temperaturas y de las lluvias de primavera.