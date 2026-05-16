Los pueblos españoles más baratos para viajar según ChatGPT

Poco a poco y con el paso del tiempo, Internet se ha convertido en parte esencial de la rutina diaria de cada persona. En pleno 2026, sería inconcebible no recurrir a él para consultar cualquier duda o tema. Nos hemos ido adaptando a las comodidades informativas del universo virtual y ya no hay marcha atrás. De hecho, durante los últimos años, hemos ido mucho más lejos con la llegada de la conocida IA (Inteligencia Artificial). Y es que, aplicaciones como ChatGPT, conocida por ser un chatbot de inteligencia artificial generativa, nos ofrece, incluso, recomendaciones para viajes dependiendo de lo que busquemos.

Nunca viene mal recordar que confiar al 100% en la IA no es recomendable. Siempre es aconsejable realizar búsquedas extra para contrastar la veracidad de la información. Pero, sí es verdad que nos ayuda a tener cierta percepción del panorama. Teniendo esto en cuenta, en esta ocasión, recurriremos a ChatGPT para conocer su punto de vista respecto los pueblos españoles más baratos y aconsejables para viajar. Pues, las vacaciones de verano están cada vez más cerca y no siempre es posible cruzar el charco. ¡Éstos son los pueblos que recomienda!

Norte de España

Cangas de Onís | Pixabay

Para los viajeros que quieran huir del calor y disfrutar de temperaturas más frescas, la plataforma pone en primer lugar Cangas de Onís. Ubicado en Asturias, es la opción ideal para tener un buen acceso a los Picos de Europa, disfrutar de la rica gastronomía y tener un alojamiento económico. Otro destino de montaña menos conocido, pero que hará feliz el bolsillo de los viajeros, es Potes. Se trata de un municipio de Cantabria que cuenta con paisajes inolvidables.

Zona Sur de España

Mojácar | Pixabay

Si el objetivo es un lugar que no sea muy costero, pero que tenga temperaturas cálidas, hay dos opciones. La primera de la lista es Zahara de la Sierra, un pueblo situado en la sierra de Cádiz que enamora a todo visitante con sus espectaculares vistas. Además, el alojamiento rural es bastante económico.

Por otro lado, la segunda opción que ofrece es Mojácar. Situado en la provincia de Almería, es considerado uno de los "Pueblos más Bonitos de España". ChatGPT explica que es el lugar ideal si se va en cualquier mes del año, excepto en julio y agosto.

Islas y lugares económicos de costa

Afortunadamente, en España se puede disfrutar de todo tipo de destinos. Pues, es posible viajar a zonas montañosas, grandes ciudades e, incluso, disfrutar del mar y su costa. Si hablamos de turismo de playa y desconexión con buen tiempo, ChatGPT apuesta por las islas Canarias, concretamente, Gran Canaria y El Hierro.

En época de temporada alta por vacaciones, el precio puede subir bastante. Pero, cuando hay ofertas, recomienda el Puerto de Mogán, en Gran Canaria. Asimismo, el pueblo de Valverde, en el Hierro, es su elegido si se busca un turismo de calma y tranquilidad.

Trujillo | Pixabay

Respecto a la costa peninsular, la aplicación recomienda Peñíscola y, especialmente, Luarca. Y es que, este último pueblo es precioso, perfecto para vacacionar y mucho más barato que muchas localidades del Mediterráneo.

Por otro lado, si le preguntamos por su Top 5 de mejores pueblos de España en general, lo tiene claro: Trujillo, Cangas de Onís, Almagro, Mojácar y Luarca.