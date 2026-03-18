Descubre la Casa Natal de Jovellanos de Gijón y por qué es algo más que un museo

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Gijón, concretamente hasta el barrio de Cimadevilla. Allí nos encontramos con una de las construcciones más sorprendentes y especiales de esta ciudad. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al Museo ‘Casa Natal de Jovellanos’. Esta casa-palacio data de finales del siglo XV y pertenecía, desde entonces, a la familia de Gaspar Melchor de Jovellanos, cuando Juan García de Jove decidió construir la primera edificación.

A lo largo de los siglos, la casa ha experimentado dos reformas. La primera de ellas en el siglo XVI mientras que la última se produjo en 1758, por parte del padre de Jovellanos. Esta es la que le ha brindado el aspecto por el que conocemos esta construcción en la actualidad. No podemos dejar de mencionar que cuenta con dos torres a los lados, con un edificio que las une. Además, tiene anexa una capilla, que es la de Los Remedios, donde está enterrado y, por delante, está la plaza que lleva su nombre. En diciembre de 1983, fue declarado Monumento Histórico Artístico.

Museo Casa Natal de Jovellanos, a través de su historia

El 6 de agosto de 1971 abrió sus puertas, y guarda una amplia colección artística municipal que fue trasladada a este museo desde su ubicación anterior, que era el antiguo Instituto Jovellanos. Es importante tener en cuenta que este Museo no es solamente una colección de obras de arte, sino también desarrolla todo tipo de obras, visitas guiadas, talleres didácticos, conferencias e, incluso, conciertos.

Además de todas estas actividades que se desarrollan en el Museo Casa Natal de Jovellanos, hay que mencionar que existe una biblioteca especializada en el ilustrado, siendo además la sede oficial del Foro Jovellanos. Así pues, hay que mencionar que, en este museo, podemos encontrar dos partes perfectamente diferenciada.

Museo Casa Natal de Jovellanos | Imagen de Enric, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Por un lado, se encuentran las salas dedicadas al gijonés, donde se muestran tanto aspectos de su vida como su obra. La primera de ellas representa un dormitorio y, la otra, una salita. En ambas, podemos encontrarnos con enseres y objetos de la vida cotidiana que pertenecieron a Gaspar Melchor de Jovellanos.

Por otro lado, nos topamos con salas en las que se muestran pinturas asturianas de los siglos XIX y XX, siendo obras de diversas escuelas europeas entre las que destacan la holandesa y la flamenca. Entre ellas, destacan obras de artistas como Luis Menéndez Pidal, Dionisio Fierros Álvarez o Evaristo Valle, entre otros. En la primera planta, hay obras de pintores asturianos del siglo XX como Aurelio Suárez, Alejandro Mieres o Adolfo Bartolomé, entre otros. En este piso, también hay proyectos de escultores del mencionado siglo, como es el caso de Pelayo Ortega, Bernardo Sanjurio o Ángel Guache.

No podemos dejar de mencionar que, entre las donaciones hechas al Museo Casa Natal de Jovellanos destacan la de Carmen y Severo Ochoa, con varias obras de Dalí y grabados de Goya. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Gijón, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta esta edificación, puesto que estamos seguros de que no te dejará indiferente, ni mucho menos.