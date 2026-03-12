Asturias es una región donde el mar y la montaña se funden para conformar paisajes espectaculares en los que conectar de lleno con la naturaleza. De igual modo, goza de una notoria fuerza cultural, una arquitectura sorprendente y, por supuesto, unos pueblos de lo más pintorescos en los que perderse por sus calles. En definitiva: una comunidad con mucho que ofrecer tanto a sus residentes como a sus visitantes.

Uno de estos pueblos pintorescos, villa marinera más bien, es Cudillero. Un lugar donde las casas de colores y la ubicación a pie de playa hacen que un simple paseo sea una experiencia de lo más sorprendente. Aunque lo verdaderamente curioso reside en la forma de la localidad en sí: es un auténtico anfiteatro cuyo escenario es el Cantábrico.

Cudillero | Pixabay

Cudillero está edificado en vertical, por lo que prepárate para las cuestas empinadas y las escaleras. Todo ello mientras vas contemplando la fuerza del mar frente a ti, rodeándote de las casas indianas de la zona. Asimismo, la región destaca por mantener un dialecto propio, el pixueto.

Como buen pueblo pescador, la gastronomía allí saca lo mejor del Cantábrico, como los percebes, los bueyes de mar o los centollos. Ahora bien, no hay que olvidar que se encuentra en Asturias y, como tal, también tendrás los productos más exquisitos de la tierra. ¡Y tanta sidra como quieras!

Cudillero, en Asturias | iStock

Además de callejear por la colorida villa, no te puedes perder sus imponentes miradores. El de la Garita, al este del anfiteatro, el Picu o la Casa del Fuego, al oeste, son los tres enclaves donde las vistas llegan al horizonte.

Hay mucho por descubrir en Asturias y lugares que merece la pena visitar. Si tienes pensado visitar ciudades como Oviedo o Gijón, Cudillero se encuentra a tres cuartos de hora en coche y es un indispensable. Ideal para una escapada y pasar un día en uno de los pueblos más sorprendentes no solo de la comunidad, sino de toda la península.