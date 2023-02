Ruta del Vino de las Piedras: enoturismo en la tierra de Goya

90 años de historia tiene ya la Denominación de Origen de Cariñena lo que la convierte en una de las primeras denominaciones de origen de España y referente no sólo en el mundo del vino en general sino del enoturismo en particular; además se trata de una D.O. viva que ha incorporado recientemente nuevos municipios (Fuendetodos y Vistabella de Huerva) y una nueva variedad de uva cariñena blanca.

A poco que sepas de Goya, al leer Fuendetodos habrás pensado en el icónico pintor español pues nació en esta localidad, un pueblo en el que a partir de ahora confluyen el arte representado por la casa en la que nació y vivió el pintor y por el Museo del Grabado y la Ruta del Vino Campo de Cariñena, también conocido como Vino de la Piedras.

Viña | Imagen cortesía de D.O. Cariñena y Qms Comunicación

¿Qué otros pueblos, además de Fuendetodos y Vistabella de Huerva, forman parte de la Ruta del Vino de las Piedras? Son en total trece las localidades incluidas en esta ruta: Aguarón, Aladrén, Alfamén, Almonacid de la Sierra, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza, Tosos y Villanueva de Huerva; en estos 15 pueblos (los 13 de siempre y los 2 que se acaban de unir) se distribuyen hasta 40 establecimientos en los que se enaltecen los vinos locales a través de la cultura y la gastronomía. Cada lugar propone un modo diferente de disfrutar del Vino de las Piedras y las experiencias enoturísticas disfrutables son más de las que puedas imaginar.

32 son las bodegas de la D.O. Cariñena, podrás disfrutar de sus viñedos, del magnífico paisaje que componen y maridar sus vinos con la rica gastronomía local; una curiosidad ¿sabes por qué se conoce este vino popularmente como Vino de las Piedras y no sólo de Cariñena? Porque los terrenos en los que crecen los viñedos son pedregosos (aunque no por ello menos ricos, para muestra los vinos de Cariñena).

Enoturismo | Imagen cortesía de D.O. Cariñena y Qms Comunicación

Fuendetodos es visita obligada por los vinos y por las visitas que programa la Fundación Fuendetodos Goya a la casa del inolvidable pintor del 2 de mayo.

¿Quieres descubrir más cosas sobre la zona de los vinos de Cariñena? No sólo es la tierra de Goya (Fuendetodos), también cuenta con tradición ceramista, de hecho en Muel podrás visitar un Taller Escuela de Cerámica e incluso hacer un curso, además de disfrutar de la exposición permanente (los organizan tanto para adultos como para niños).

Decíamos al empezar a hablar de la D.O. de Cariñena que es una denominación de origen menos popular que otras a pesar de su antigüedad, pues bien, en particular la Sierra de Algairén y la zona del Valle del Huerva son si cabe menos conocidas y también son las que más sorprenden por su riqueza botánica y ambiental; es, sin duda, el destino ideal para quienes quieren disfrutar del vino y de la naturaleza practicando senderismo e incluso, cuando es época, recolectando setas.