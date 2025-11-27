El secreto mejor guardado de la Costa Brava: El pueblo y los rincones que tanto inspiraron a Salvador Dalí

Cuando un artista ha vivido en una ciudad, deja una huella cultural que perdura durante años y se nota en sus calles, actividades y locales, como ocurre en Pézenas, donde vivió el dramaturgo Molière. Esto también sucede en el pueblo de Cadaqués, en Girona, donde el pintor catalán Salvador Dalí dejó un legado cultural en distintos rincones.

En esta temporada, el pueblo se convierte en un lugar tranquilo y mágico, con calles vacías para pasear y disfrutar mejor de cada rincón que ofrece. Cadaqués es un pequeño pueblo pesquero, abrazado por montañas, donde se respira un aire libre y bohemio que también atrajo a Federico García Lorca, el famoso poeta y dramaturgo granadino.

Si visitas este encantador pueblo, hay lugares imprescindibles que no te puedes perder. Camina por sus estrechas calles empedradas con las características casas blancas de la costa y recorre sus pequeñas plazas. Visita la Casa-Museo de Salvador Dalí en Port Lligat, donde vivió durante años, y descubre su taller y espacios personales. También está la Iglesia de Santa María, iglesia renacentista del siglo XVI en el centro del pueblo, y el Faro de Cap de Creus, con vistas espectaculares al mar.

No te pierdas la Playa de Port Lligat, que inspiró varios de sus cuadros surrealistas, ni la casa familiar de Dalí, ubicada en el centro del pueblo. Algunas zonas interiores se pueden visitar, mientras que otras se mantienen privadas y cerradas al público.

Visitar un lugar que inspiró a los artistas también puede inspirarnos a nosotros, permitiéndonos conectar de manera más profunda con sus obras y comprender mejor su estética y su porqué.