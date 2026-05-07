Casa de los Marqueses de Gamoneda: por qué es uno de los grandes atractivos de Luarca

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Asturias, concretamente hasta Luarca. Allí podemos encontrarnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso de la Casa de los Marqueses de Gamoneda. También conocido como Palacio de los Marqueses de Gamoneda, se trata de una clásica construcción señorial urbana del siglo XVIII que perteneció a la familia de los Gamoneda. Es importante señalar que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y, en la actualidad, es utilizada como Oficina de Turismo.

Casa de los Marqueses de Gamoneda, a través de su historia y sus características

Para comenzar, debemos tener en cuenta que esta construcción fue propiedad de Juan Antonio Pérez Gamoneda y Casco Villademoros, primer marqués de Gamoneda. Recordemos que este título fue concedido por el rey Carlos III de España en 1765 a quien fue su secretario. De este edificio, entre las muchas cuestiones a destacar, hay una que llama poderosamente la atención, y es el blasón de la familia.

Este elemento lo podemos encontrar encima del balcón central y es considerado como uno de los más ostentosos de los que podemos encontrar en el Principado de Asturias. En cuanto a la Casa de los Marqueses de Gamoneda, debemos saber que es de planta rectangular, con planta baja, piso y desván. Eso sí, su distribución espacial ha sufrido un sinfín de modificaciones a lo largo de los siglos, y todo con la firme intención de adaptarla a las nuevas utilidades que se le iba dando.

Palacio de los Marqueses de Gamoneda | Xuliu Pombar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hay que indicar que los vanos se ordenan simétricamente en la fachada principal, en la que llama poderosamente la atención el balcón central situado en el primer piso. Este cuenta con una repisa moldurada en voladizo, así como unas molduras de orejas. Sobre él, nos topamos con un frontón mixtilíneo con pináculos, perfectamente flanqueado por pilastras. Además, en su tímpano, se encuentra el imponente escudo de armas de la familia.

No podemos dejar de mencionar que los muros originales de este palacio eran de sillería arenisca y mampostería pizarrosa revocada. Todo ello mientras la cubierta original estaba hecha de lajas de pizarra a dos aguas, con un faldón sobre la fachada principal. Es importante saber que el edificio original ha sido demolido prácticamente en su totalidad. De hecho, solamente se ha logrado conservar y restaurar el escudo.

Lejos de que todo quede ahí, cabe subrayar que, en octubre de 2009, el ayuntamiento de Valdés llegó a un acuerdo con la familia propietaria para la compra del inmueble por un millón de euros. Y todo con la firme intención de abrir en el palacio un museo dedicado a Severo Ochoa, natural de Luarca. Hasta que se hizo efectiva esta compra, el palacio pertenecía a la familia Lombardía. En la actualidad, y como no podía ser de otra manera, este palacio se ha convertido en uno de los grandes atractivos de este rincón asturiano. ¡Y no es para menos!