El mapa con todas las playas con bandera azul de España de 2026

España ha alcanzado en 2026 un total de 794 banderas azules (sumando playas, puertos y embarcaciones), consolidándose como líder mundial. De ellas, 677 corresponden a playas, lo que supone un nuevo máximo histórico y un aumento respecto al año anterior.

Este distintivo internacional, otorgado por la ADEAC, reconoce aspectos como la calidad del agua, la seguridad, los servicios y la gestión ambiental, lo que convierte a estas playas en algunas de las mejores del mundo.

El mapa con todas las playas con bandera azul en España

El mapa interactivo permite localizar todas las playas con bandera azul en España en 2026, desde las grandes zonas turísticas del Mediterráneo hasta rincones menos conocidos del norte o playas de interior.

La distribución muestra una clara concentración en el arco mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía, aunque prácticamente todas las comunidades costeras cuentan con playas distinguidas.

Comunidad Valenciana y Andalucía, las grandes líderes

La Comunidad Valenciana vuelve a situarse como la región con más playas con bandera azul, con 152 arenales repartidos en 48 municipios. Destacan especialmente provincias como Alicante, con playas como San Juan, Levante (Benidorm) o La Mata (Torrevieja).

Por su parte, Andalucía ocupa el segundo lugar con 143 playas en 48 municipios . En esta comunidad sobresalen destinos como Marbella, Málaga, Cádiz o Almería, con playas emblemáticas como La Barrosa, La Malagueta o Aguadulce.

Tras los dos grandes líderes, el ranking de playas con bandera azul en España en 2026 se completa con:

Galicia : 118 playas distribuidas en 38 municipios

: 118 playas distribuidas en 38 municipios Cataluña : 101 playas en 40 municipios

: 101 playas en 40 municipios Canarias : 52 playas en 29 municipios

: 52 playas en 29 municipios Islas Baleares : 33 playas

: 33 playas Región de Murcia : 33 playas

: 33 playas Asturias : 16 playas

: 16 playas Cantabria: 11 playas

Además, también destacan playas de interior en comunidades como Extremadura o Madrid, demostrando que la calidad del agua y los servicios no se limita solo al litoral.

Playas nuevas y que recuperan bandera azul en 2026

Entre las novedades de este año, varias playas han conseguido la bandera azul por primera vez, como Cala Lanuza (El Campello), Racó (Calpe) o Pla de la Torre (Almassora), según el listado oficial.

Además, también hay playas que han recuperado el distintivo tras perderlo en años anteriores, lo que refleja la mejora continua en la gestión ambiental y servicios turísticos en muchas zonas .