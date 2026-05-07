Museo Ghibli en Tokio: horarios, precios, entradas y todo lo que necesitas saber para visitarlo

El Museo Ghibli se encuentra en Mitaka, al oeste de Tokio (Japón), junto al parque Inokashira. Abrió sus puertas en 2001 y fue concebido personalmente por Hayao Miyazaki con una idea clara: crear un lugar "donde perderse". El edificio parece salido directamente de una película del Studio Ghibli (que acaba de ser reconocido con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026), con pasillos laberínticos, vidrieras coloridas, escaleras imposibles y detalles escondidos en cada rincón.

A diferencia de otros museos, aquí no hay recorridos marcados. El visitante explora libremente mientras descubre exposiciones, salas interactivas y cortometrajes exclusivos que solo pueden verse dentro del museo.

La mayoría de visitantes dedica entre 2 y 4 horas a recorrer el museo con calma. Si eres muy fan de Studio Ghibli o quieres comer allí, puedes pasar prácticamente medio día. A continuación te dejamos sus horarios, precios de las entradas y los rincones que no te puedes perder si vas a ir a visitarlo.

Precios y cómo conseguir entradas

Las entradas se ponen a la venta el día 10 de cada mes a las 10:00 de Japón (JST) para el mes siguiente y la compra oficial se realiza a través de Lawson Ticket, enlazado desde la web oficial del museo.

Es imprescindible reservar con antelación, ya que se agotan rápido. Además, el museo no vende entradas en la puerta. Sin reserva previa no podrás entrar.

Los precios de las entradas son los siguientes:

Adultos (19+): 1.000 yenes, unos 6 euros aproximadamente.

Jóvenes 13-18 años: 700 yenes, unos 4 euros aproximadamente.

Niños 7-12 años: 400 yenes, unos 2,50 euros aproximadamente.

Niños 4-6 años: 100 yenes, menos de 1 euro

Menores de 3 años: Gratis

Horarios del Museo Ghibli

El museo abre normalmente de 10:00 a 18:00 horas. Suele cerrar los martes y algunos periodos especiales de mantenimiento o vacaciones. La entrada funciona con franjas horarias concretas (10:00, 12:00, 14:00 y 16:00) y una vez dentro, puedes quedarte hasta el cierre del museo.

Salas del Museo Ghibli que no te puedes perder

El Museo Ghibli está diseñado para que te pierdas en su arquitectura laberíntica. No hay una ruta fija, pero hay rincones que no te puedes perder como:

Cine Saturno (Saturn Theater): Proyectan cortometrajes originales de Ghibli que solo se pueden ver aquí. La entrada viene incluida con tu ticket (que es un trozo de película real de 35mm).

Proyectan cortometrajes originales de Ghibli que solo se pueden ver aquí. La entrada viene incluida con tu ticket (que es un trozo de película real de 35mm). El Robot Soldado en la Azotea: Una estatua de tamaño real de El Castillo en el Cielo. Es el lugar más icónico y de los pocos donde está permitido hacer fotos.

Sala "Donde nace una película" (Where a Film is Born) : Una recreación del estudio de un animador. Verás bocetos originales, frascos llenos de lápices gastados y libros que inspiraron a Hayao Miyazaki.

: Una recreación del estudio de un animador. Verás bocetos originales, frascos llenos de lápices gastados y libros que inspiraron a Hayao Miyazaki. El Vestíbulo Central (Space of Wonder): Un espacio abierto de tres pisos con techos de cristal, escaleras de caracol y puentes que te hacen sentir dentro de una de sus películas.

Un espacio abierto de tres pisos con techos de cristal, escaleras de caracol y puentes que te hacen sentir dentro de una de sus películas. La Sala del Gatobús: Los niños (hasta 12 años) pueden subir y jugar en un Gatobús gigante y suave de Mi Vecino Totoro.

Sala de Movimiento (Zoótropos) : No te pierdas el zoótropo 3D de Totoro; es una serie de figuras que, al girar bajo luces estroboscópicas, crean una ilusión de animación real frente a tus ojos.

: No te pierdas el zoótropo 3D de Totoro; es una serie de figuras que, al girar bajo luces estroboscópicas, crean una ilusión de animación real frente a tus ojos. Tienda "Mamma Aiuto" : Aquí encontrarás productos exclusivos que no se venden en otras tiendas oficiales de Ghibli.

: Aquí encontrarás productos exclusivos que no se venden en otras tiendas oficiales de Ghibli. Cafetería "El Sombrero de Paja" (Straw Hat Café): Ofrece comida caliente con temática Ghibli. Suele haber cola, así que ve con tiempo

Normas y consejos que debes conocer