Torreón de Covarrubias y la curiosa leyenda vinculada a doña Urraca

Viajamos hasta Covarrubias, en Burgos, donde nos topamos con un gran número de edificaciones y monumentos verdaderamente sorprendentes, como es el caso del Torreón de Covarrubias, también conocido como Torreón de doña Urraca o, incluso, Torre de Fernán González. Se trata de una construcción mozárabe que tiene el estatus de Bien de Interés Cultural (BIC) y, según la leyenda, en la torre habría estado encerrada doña Urraca, hija del conde Fernán González.

Torreón de Covarrubias, a través de su leyenda

Si hay algo que caracteriza a esta construcción es la historia que esconde en torno a una infanta castellana llamada doña Urraca. La joven pertenecía al linaje condal castellano y su padre, el conde, tenía como objetivo casarla con un príncipe de León, por lo que estos condes castellanos emparentarían con la realeza leonesa. A pesar de todo, se dice que doña Urraca ya estaba enamorada de un pastor de la zona de Covarrubias, por lo que se negó en rotundo a casarse con el príncipe.

Su obstinamiento fue tal que, al ver contrariados sus deseos, el conde no tuvo reparos a la hora de condenar a su hija a ser encerrada en vida en una de las estancias de la torre. Pero no todo queda ahí, puesto que también se dice que, en realidad, la joven fue emparedada. Este gesto pudo servir, incluso, como advertencia a sus súbditos: si era capaz de emparedar a su propia hija, qué no sería capaz de hacer con ellos.

Torre de Covarrubias | Imagen de pmrmaeyaert.com, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es importante destacar que esta no es la única leyenda respecto a este Torreón, puesto que hay otra que puede que sea más certera desde el punto de vista histórico. Y es que, al parecer, lo que sucedió es que doña Urraca, hija de Fernán González, se casó en segundas nupcias con Ordoño IV de León. Su padre apoyó al leonés en su lucha contra el rey Sancho I, logrando que se coronase como rey de León.

A pesar de todo, al poco tiempo, Fernán González se enemistó con su yerno, pasando al bando de Sancho I. Ordoño IV se vio obligado a renunciar al trono, se refugió en Castilla y, con posterioridad, en Asturias. Con el objetivo de completar su venganza, el conde no tuvo reparos a la hora de recluir a su hija en el torreón de Covarrubias hasta su muerte, que se produjo en el 965.

Lo que es un hecho es que, los que visiten este Torreón, tienen la oportunidad de contemplar la estancia en la que, supuestamente, fue encerrada doña Urraca. Es más, se dice que, algunas noches, en las ventanas de esta construcción se puede ver el rostro de doña Urraca en una dama blanca que contempla el mundo desde el lugar en el que fue encerrada.

Torreón de doña Urraca de Covarrubias, a través de sus características

Estamos ante un imponente tronco de pirámide de base rectangular y cabe destacar que su aparejo varía según adquiere altura. Es decir, la parte inferior está formada por imponentes piedras sin labrar y, sobre ella, encontramos una zona de sillarejo que no llega a ocupar toda la anchura del lienzo.

Torre de Covarrubias | Imagen de Enesoestamos, licencia: CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

La irregularidad de la construcción se debe a la falta de planitud de sus muros. Además, el acceso a la torre de encuentra hacia la mitad de su altura y se trata de un arco de herradura, que cobija un dintel interior con quicialeras por puerta de dos hojas. A esta entrada se debía llegar por una escalera móvil que se retiraba en caso de peligro. De este modo, la torre quedaba como un bloque verdaderamente inexpugnable. Aunque en reformas posteriores se hizo una escalera de fábrica, en la última restauración se suprimió para crear una de piedra que fuese perpendicular a la torre.