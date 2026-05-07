Favignana, un designo caribeño y bohemio en el Mediterráneo

Favignana está frente a la costa de Sicilia y resulta atractiva a rabiar no solo por sus aguas color turquesa sino también por sus paisajes lunares, su tradición pesquera y el ambiente mediterráneo y tranquilo que lo envuelve todo, tanto es así que ésta pasa por ser una de las islas más auténticas del Mediterráneo, la antítesis de islas que han sido tomadas en todos sus espacios por el turismo masivo como sucede con Capri.

¿Qué es lo que no puedes perderte de Favignana?

Bellas calas con mucho encanto

Favignana | Pixabay

Cala Rossa, Cala Azzurra y Bue Marino son, probablemente, las tres calas más famosas de esta isla italiana; la primera de todas ellas, Cala Rossa, es de hecho la imagen más icónica de Favignana, la más famosa y fotogénica en la que, además, podrás disfrutar a placer de la práctica del snorkel aunque en julio y agosto no resulta tan cómoda por la gran cantidad de bañistas que la visitan; Cala Azzurra es más cómoda y familiar, perfecta para disfrutarla si viajas con niños por sus aguas poco profundas y arenosas; Bue Marino por su parte es más salvaje y rocosa que Cala Rossa pero suele estar menos masificada en verano, su paisaje es de una belleza brutal y además sus aguas son también ideales para disfrutar del snorkel.

La antigua Tonnara

Antigua Tonnara de Favignana | Imagen de Lorefoto, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Favignana es una isla pesquera y marinera que tiene su historia, una historia que podrás conocer si visitas este museo, la antigua Tonnara, un museo dedicado en especial a la pesca del atún que es la actividad fundamental de esta isla; Favignana no ha sido nunca una isla turística como tal, aunque ahora recibe más visitantes que antaño, sino una isla marinera y pesquera que mantiene su esencia viva a día de hoy, de ahí su autenticidad.

Castillo de Santa Caterina

Castillo de Favignana | Imagen de Mateusz Giełczyński, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Este castillo está en el punto más alto de la isla de Favignana y no puedes dejar de subir a visitarlo si viajas a esta isla mediterránea; eso sí, ten en cuenta que subir requiere cierto esfuerzo aunque no es una ruta difícil, claro que cuando llegues al castillo descubrirás que ha merecido mucho la pena ese esfuerzo porque las vistas son espectaculares: se ve Sicilia al fondo y las demás islas del archipiélago de las Égadas, el atardecer más bonito de Favignana se ve desde aquí.

Experiencias imperdibles en Favignana

Favignana | Imagen de Jakub Jodlowski, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Favignana es una isla para vivirla y por eso hay experiencias que son aquí imperdibles: la práctica del snorkel en Cala Rossa o Bue Marino; recorrer la costa no solo desde tierra, en rutas senderistas o en bicicleta, sino también desde el agua, disfrutando de una ruta en barco que te permita ver no solo las calas más populares sino también de otras menos famosas; en cuanto a las cosas de comer aquí el rey es el atún, también los pescados frescos que maridan con el vino marsala; este aspecto gastronómico nos lleva al puerto de Favignana que, como isla pesquera y marinera, es probablemente su lugar más importante también a nivel social, el ambiente aquí es muy italiano y no faltan los helados para refrescarse.