La villa de Asturias que ha sido elegida el mejor destino de playa de España de 2026 según National Geographic

En muchas ocasiones te hemos hablado de lugares de España que National Geographic ha destacado para visitar, como es el caso del pueblo más bonito para viajar en abril, Fornalutx (Mallorca).

Y ahora la revista ha otorgado a Llanes el premio al Mejor Destino de Playa de España de este año, categoría en la que competía con otros seis destinos turísticos de la costa española.

Llanes, Asturias | Imagen cortesía de Turismo de Asturias

Sobre Llanes, en Asturias

Llanes, en la costa oriental de Asturias, es uno de los destinos más completos del norte de España. Entre el Cantábrico y los Picos de Europa, combina paisajes espectaculares, playas únicas y un casco histórico con mucha personalidad.

Playa de Ballota, en llanes (Asturias) | iStock

Las playas y calas de Llanes son su gran seña de identidad. Algunas de las más impresionantes son Torimbia, una de las más bonitas de Asturias, en forma de concha y rodeada de acantilados; Ballota, salvaje y abierta al mar, con el islote Castro como protagonista; y Gulpiyuri, una de las playas más curiosas del mundo, situada tierra adentro y conectada al mar por galerías subterráneas. También destacan la playa de Toró, con sus formaciones rocosas únicas, o Poo, que se adentra como una pequeña ría creando un entorno muy singular.

Playa de Gulpiyuri, en Asturias | iStock

El litoral de Llanes está lleno de calas escondidas y rincones menos transitados, muchos accesibles a pie, lo que permite disfrutar de una experiencia más tranquila incluso en verano. La combinación de acantilados, praderas verdes y mar bravo crea paisajes difíciles de olvidar.

En cuanto al casco histórico, Llanes conserva su esencia marinera. Sus calles empedradas albergan palacios indianos, casas señoriales y restos de la antigua muralla medieval. El puerto es uno de los puntos clave, presidido por los coloridos Cubos de la Memoria, una intervención artística que se ha convertido en símbolo del municipio. La basílica de Santa María del Conceyu y el paseo de San Pedro, con vistas al Cantábrico, completan una visita imprescindible.